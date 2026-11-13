Premierul Luca Niculescu a participat la un dejun oferit de Principesa Margareta și Principele Radu

Premierul Luca Niculescu a participat vineri, 13 noiembrie, la un dejun oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Principele Radu.

Foto: Facebook/Guvernul României

„Am avut astăzi onoarea și bucuria de a participa la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Alteța Sa Regală Principele Radu, cărora le mulțumesc pentru calda primire.

Casa Regală a avut o contribuție esențială la modernizarea și dezvoltarea României, iar devotamentul față de țară și respectul pentru valorile democratice rămân repere importante pentru societatea noastră”, a transmis Guvernul României.

1/2 Foto: Facebook/Luca Niculescu

Premierul a adăugat că memoria Regelui Mihai și valorile promovate de Casa Regală reprezintă repere importante pentru societatea românească și pentru construirea viitorului țării.

„Păstrăm o profundă recunoștință față de memoria Regelui Mihai, care a apărat, inclusiv în cele mai dificile momente ale istoriei, idealurile de libertate și apartenența României la lumea occidentală.

Respectul pentru istorie și pentru valorile care definesc națiunea română ne unesc și ne ghidează în construirea viitorului României.”

Născută pe 26 martie 1949, în Lausanne, Elveția, Margareta, Custodele Coroanei Române, este fiica cea mare a Regelui Mihai I și a Reginei Ana.

În 1997, Regele Mihai a desemnat-o succesoarea sa dinastică, iar în 2007 i-a acordat titlul de Custode al Coroanei.

După moartea tatălui său, în 2017, a preluat conducerea Casei Regale a României. Este căsătorită cu Principele Radu din 1996.

A fost președinta Crucii Roșii Române între 2015 și 2023, iar în prezent organizația se află sub Înaltul său Patronaj. Titlurile sale țin de organizarea internă a Casei Regale și nu reprezintă funcții constituționale în România, care este republică.