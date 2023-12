Tensiuni PNL-PSD în Timiș. Nica îl critică pe Simonis pentru participarea la un eveniment din Serbia. Reacția șefului Camerei Deputaților

PNL Timiș îl critică pe Alfred Simonis, despre care afirmă că a refuzat invitaţia forţelor democratice din Serbia şi a participat la o acţiune electorală a unui partid pro-rus. Șeful interimar al Camerei a venit cu precizări pentru „Adevprul” despre toată situația generată de vizita în țara vecină.

„PNL Timiş susţine toate demersurile legitime ale formaţiunii politice a românilor din Serbia, membră în coaliţia ”Serbia împotriva violenţei” proeuropeană. Suntem alături de liderii Partidului Românilor din Serbia care şi-au exprimat zilele trecute regretul şi dezaprobarea pentru gestul sfidător făcut de preşedintele Camerei Deputaţilor din România, Alfred Simonis, care a refuzat invitaţia forţelor democratice din Serbia şi a participat la o acţiune electorală a Partidului Progresist Sârb, recunoscut pentru poziţia sa anti-europeană şi pro rusă”, se arată în mesajul PNL Timiș.

Liderul PNL Timiș, Alin Nica, susține că a fost contactat de mai mulţi lideri politici români din Serbia, care i-au spus că se simt jigniţi de atitudinea deputatului PSD Simonis, potrivit News.ro.

„Acţiunile controversate ale deputatului Simonis continuă şi, iată, ne pun într-o situaţie delicată. Am fost contactat de mai mulţi lideri politici români din Serbia şi toţi mi-au spus că se simt jigniţi de atitudinea deputatului PSD Simonis. L-au invitat oficial în cadrul unei întâlniri la Ambasada Română din Belgrad, apoi la mitingul lor de la Petrovac, dar preşedintele Camerei Deputaţilor a ales să onoreze invitaţia lui Vucic la mitingul Partidului Progresist din 13 decembrie de la Novi Sad”, spune preşedintele PNL Timiş, Alin Nica.

Cum a reacționat Alfred Simonis la criticile aduse de Alin Nica?

Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfdred Simonis, a declarat pentru „Adevărul” că a participat la acel eveniment al Partidului Progresist Sârb din politețe, fiind invitat de gazdele care l-au primit pe parcursul sejurului în Serbia.

„Fiind la Belgrad în acea zi, având convenția, oamenii fiind gazdele mele care au trebuit să se ocupe de mine, m-au întrebat dacă nu vreau să mă duc și la convenția respectivă. Fiind partidul la guvern, am participat la convenția respectivă. Nu am vorbit, nu mi s-a pronunțat numele, nu am fost anunțat. Am stat 40 de minute ca un gest de curtoazie față de cei care m-au invitat acolo și asta a fost tot”, a declarat președintele interimar al Camerei Deputaților pentru „Adevărul”.

„Am fost în Serbia în luna noiembrie, m-am întâlnit cu comunitatea românească din Serbia, am discutat atunci în vizitele pe care le-am avut la Guvern, la Parlament, la președinția Serbiei, despre minoritatea română din Serbia. Am încercat să discut acest subiect în permanență, păstrând contacte deschise pe aceste teme, dar ele se rezolvă făcând vizite în afara țării, nu stând acasă și criticând cum face Nica. Nu putem interveni în favoarea comunității din Serbia decât mergând acolo și discutând cu autoritățile, cu cei care sunt la putere”, a completat Alfred Simonis.