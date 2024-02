PNL nu cedează. Ciucă: Partidul trebuie să aibă propriul său candidat la prezidenţiale

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, înainte de şedinţa de coaliţiei de guvernare privind dezbaterile pe tema comasării alegerilor şi stabilirea calendarului acestora, că formațiunea pe care o conduce trebuie să aibă propriul său candidat la prezidenţiale.

„Înainte de a fi discutat de comasare, am mers în Biroul Politic Naţional şi am cerut mandat pentru conducerea partidului să negociem şi am cerut negociere pentru comasare fără nicio altă variantă care să fie asumată de către conducerea partidului, orice altceva în afara acestui mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului. Partidul National Liberal trebuie să aibă propriul său candidat la prezidenţiale, asta este tot ceea ce poate fi mai sănătos pentru democraţie”, a spus liderul PNL, Nicolae Ciucă, la sediul partidului, după ce a fost întrebat despre scenariul unui candidat unic al coaliţiei, la alegerile prezidenţiale.

Ciucă a taxat și ideea Partidului Social Democrat ca liberalii să îi susţină pentru funcţia de premier şi candidatura la primăria Capitalei în schimbul susţinerii candidatului PSD la prezidenţiale

„Nu mi se par absolut deloc benefice pentru tot ceea ce înseamnă un proces democratic de vot să negociem toate aceste chestiuni ca şi când ar fi aşa stabilite dinainte”, a spus șeful PNL, conform News.ro.

Nicolae Ciucă a subliniat că varianta unor candidaturi separate „este o soluţie foarte bună pentru că vor vedea fiecare dintre ei care este opţiunea românilor pentru un partid sau altul”.

În ce privește scenariul comasării alegerilor parlamentare cu turul 2 de la prezidenţiale, Ciucă a precizat că, ”dacă aceasta poate fi o soluţie, de ce nu, orice poate să diminueze numărul de runde de alegeri”, adăugând că a fost „analizat şi turul 1 (de la alegerile prezidențiale n.r) ”. „Era cel care se potrivea cel mai bine din punct de vedere legal”, a mai spus liderul PNL.