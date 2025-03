Persoanele propuse pentru a primi susținerea AUR la alegerile prezidențiale. Dungaciu și Puric, printre favoriți

Conducerea partidului AUR s-a întrunit, marți seara, pentru a stabili candidatul suveranist care îl va înlocui pe Călin Georgescu în cursa pentru prezidențiale.

Deși George Simion a fost votat în unanimitate de conducerea partidului pentru a participa la alegerile prezidențiale, acesta a refuzat.

În timpul ședinței au fost propuse nouă persoane pentru a primi susținerea AUR la alegerile prezidențiale din luna mai: George Simion, Dan Dungaciu, Dan Puric, Claudiu Târziu, Sorin Constantinescu, Gheorghe Piperea, Anamaria Gavrilă, Cristela Georgescu și Petrișor Peiu, potrivit Antena 3.

După Simion, cel mai votat a fost sociologul Dan Dungaciu și actorul Dan Puric.

Dungaciu a declarat, luni, că nu are de gând să intre în cursa pentru Cotroceni. „Nu candidez. Nu mă interesează acest subiect. Mi se pare bizar că oricine poate lansa orice și apoi tu trebuie să te justifici. Candidatura mea nu există și nu a existat niciodată”, a spus el.

Cu toate acestea, Dan Dungaciu a obținut cele mai multe voturi după George Simion, în ședința AUR, pentru a primi susținerea în cursa prezidențială, având doar șapte voturi împotrivă.â

AUR a stabilit să meargă miercuri la discuțiile cu Călin Georgescu cu trei propuneri: George Simion, Dan Dungaciu și Dan Puric.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, pe 11 martie, în ziua în care Georgescu a fost interzis, că nu va candida la alegerile prezidenţiale din luna mai.

„Știu că o să îi super pe mulți când spun asta. Nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1.300.000 de voturi. Dl. Călin Georgescu a primit 2.100.000 de voturi și urma să câștige al doilea tur de scrutin așa că decizia în acest moment este la dl Călin Georgescu”, a afirmat acesta la Realitatea Plus.

Liderul AUR a adăugat că miercuri se va întâlni cu Călin Georgescu și că va susţine o conferinţă de presă.

AUR trebuie să ia o decizie cât mai rapid. Termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025 este 15 martie, ora 24:00.