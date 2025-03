George Simion spune că AUR va avea un reprezentant la prezidențiale: „Nu voi candida. Decizia este la Călin Georgescu”

George Simion a spus, marți seara, că partidul său va avea un candidat la prezidențiale, dar că nu va fi el acela. Liderul AUR a spus că se va întâlni cu Georgescu, pe 12 martie, pentru a lua o decizie.

„Suntem în dialog cu domnul Călin Georgescu. Omul acesta, prin votul românilor, trebuia să fie președintele României și eu în continuare consider că trebuie să ajungă la conducerea țării, indiferent de orice. Nu putem construi nimic pe o temelie șubredă, nu putem contrui nimic cocoțându-ne, cum ar vrea unii, pe cadavre și pe nedreptăți. De acceea domnul Călin Georgescu trebuie să ajungă să conducă România, într-un fel sau altul”, a precizat George Simion, la Realitatea Plus. Călin Georgescu nu poate candida la alegerile prezidențiale din luna mai, după ce Curtea Constituțională a României a respins contestațiile privind decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale.

Întrebat dacă își va depune candidatura la prezidențiale, George Simiona negat această posibilitate. „Nu. Știu că o să îi super pe mulți când spun asta. Nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1.300.000 de voturi. Dl. Călin Georgescu a primit 2.100.000 de voturi și urma să câștige al doilea tur de scrutin așa că decizia în acest moment este la dl Călin Georgescu”, a afirmat acesta.

Termenul pentru depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central, de către partidele, alianțele politice și electorale, dar și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți este până la 15 martie 2025, ora 24:00.

„Mai sunt foarte puține zile până când se pot depune dosarele de candidatură. Dar nu am complotat, nu am strâns fără știrea dl Georgescu semnături”, a mai spus acesta, adăugând că: „e un număr enorm de semnături”, care trebuie strâns.

În final, George Simion a dat asigurări că partidul AUR va avea candidat la alegerile prezidențiale:„Nu vom fi fără reprezentare și nu vom fi învinși. Românii s-au trezit și trebuie să meargă mai departe împreună cu dl Călin Georgescu”.

Liderii AUR organizează marţi seară, la sediul partidului, o şedinţă de urgenţă la care este aşteptat şi Călin Georgescu, după ce Curtea Constituţională a respins contestaţia acestuia la decizia BEC de a nu-i accepta candidatura.