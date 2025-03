Anca Alexandrescu este dispusă să își lanseze candidatura la președinție. „Toti suveraniștii trebuie să se unească ”

Anca Alexandrescu a afirmat, marți seara, că este dispusă să își lanseze candidatura la alegerile prezidențiale în contextul în care Călin Georgescu a fost interzis.

„Eu am spus așa: pentru că atunci când s-a vorbit despre interzicerea lui Călin Georgescu am spus că, daca va fi interzis Călin Georgescu și Victor Ponta va candida, sunt dispusă să-mi lansez și eu candidatura. Cred că este un moment extrem de important și cred ca toti suveraniștii trebuie să se unească și să susțină candidatul care are cele mai mari șanse. Asta nu înseamna ca nu va fi eliminat si acesta”, a precizat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Moderatoarea TV mai spune că au început, deja, atacurile la adresa ei.

„Asa cum ați văzut, deja au început atacuri la adresa mea încă de acum trei săptămâni. S-au «descoperit» și inventat tot felul de lucruri despre mine. Am înțeles că Ponta a angajat o firmă de intelligence care să-mi caute mie tot felul de lucruri. Și despre Simion se fac aceleași lucruri, și despre Șoșoacă se caută aceleași lucruri. Probabil că în România de astăzi se va întâmpla următorul lucru: oricine va veni pe zona suveranistă, în afară de Ponta, care este omul sistemului, va fi interzis. I se vor inventa”, a afirmat Anca Alexandrescu.