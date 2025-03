„Nu am nevoie de like-uri sau de urmăritori pe Facebook”. Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să îi fie alături „fizic” și „palpabil”

Călin Georgescu a trimis miercuri seară un mesaj în care face apel la unitate și îi îndeamnă pe oameni să îi fie alături „fizic” și „palpabil” pentru că lupta „nu se poate câștiga din spatele ecranelor de telefon sau de televizor”.

„Destinul unei națiuni se clădește prin sacrificii. Nu este ușor, dar este necesar. Știu că mulți, foarte mulți dintre voi mă susțineți. Vă mulțumesc. Însă este important să știți. În aceste momente ne aflăm într-o luptă care nu se poate câștiga din spatele ecranelor de telefon sau de televizor. Nu se poate. Nu am nevoie de like-uri sau de urmăritori pe Facebook. Am nevoie să știu că suntem toți uniți pentru aceeași cauză, dar uniți în mod real, fizic, palpabil, pentru același ideal. Totul pentru libertate. Totul. Altfel, este inutil să ne susținem doar pe Facebook sau pe alte platforme de social media”, a spus Georgescu într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare.

Acesta a mai spus că are nevoie de popor în această luptă: „Eu, pentru poporul meu, lupt cu un întreg sistem corupt. Și lupt cu onoare, cu credință și cu dragoste. Dar e nevoie ca poporul la rândul său să-și dorească și el această luptă, să aibă puterea de a nu se lăsa înfrânt de toate aceste acțiuni îndreptate împotriva drepturilor noastre sacre”.

Georgescu susține că „sistemul a declarat război libertății, drepturilor noastre, democrației noastre”. Fostul candidat la alegerile prezidențiale consideră sistemul ca fiind „întruchiparea răului absolut”.

„Când am început campania și v-am spus că nu e campania, este o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu am spus că vreau pace pentru țara mea. Doar atât. Pace. Pentru că pacea aduce bunăstarea unei națiuni, nu altceva. De șase luni de zile vorbim în schimb doar despre război. De ce vorbim despre război când noi trebuie să vorbim exclusiv despre pace? De ce? E bine pentru că ei nu ne vor binele, ne vor răul. Acesta este sistemul. Este întruchiparea răului absolut. Am văzut că mi se numără mașinile cu care circul. Mașini pentru care nimeni nu a cerut nimic de la statul român”, a precizat acesta.

Atac la adresa procurorilor

Călin Georgescu atacă procurorii și spune că nu a produs niciun prejudiciu statului român.

„Ce prejudiciu a produs statului român, poporului sau bugetului de stat folosirea unor autoturisme oferite de susținătorii mei? Dar de călătoriile lui Iohannis sau ale lui Ciolacu cu avioane private pe banii poporului nu mai spune nimeni nimic? De vile lui Iohannis nu mai întreabă nimeni? De fapt, despre Iohannis și legalitățile lui în general mai știe cineva? De furtul Coifului Dacic? De acel dosar penal prin care ne-a fost furat tezaurul în Olanda mai vorbește cineva? Tezaurul României, tezaur istoric. Nu mai vorbește nimeni nimic. De zecile de milioane de euro pentru campană electorală pe care partidele le-au luat de la bugetul de stat din banii plătiți de popor deși i-au anulat alegerile, pe acelea nu le anchetează nimeni? Despre așa numitele dovezi prin care au anulat turul 2 ne-au mai spus ceva? Le-au prezentat cumva și nu știm noi? Dar despre ședința CSAT cerută de Marcel Ciolacu se mai aude ceva? Nu rămăsese că ne lămuresc legat de ingerințele altor state în alegerile din România? Dar nu”, a întrebat acesta.

Georgescu a reiterat că nu a decontat nimic de la bugetul de stat și că nu s-a împrumutat „ca alți candidați”:

„Pentru că nu au nimic, nu există nimic și acum caută să producă probe false și dosare politice ca să ne sperie și să ne dezbine. Uitați cum e. Am câștigat primul tur al alegerilor alături de voi. Nu m-am împrumutat fictiv ca alți candidați doar ca să decontez bani de la statul român, de fapt de la poporul român. Eu, Călin Georgescu, nu am decontat nimic de la bugetul de stat. Nimic. Zero lei. Tot ce vedem este doar un circ mediatic, doar pentru că voi ați avut libertatea de a susține candidatura mea. Fiecare, sigur, cum a considerat. Niciun leu nu a fost decontat de la bugetul de stat, deși am câștigat alegerile. Deci care este prejudiciul, domnilor procurori? Prejudiciul este că nu am vrut să fur din banii poporului așa cum doar politicienii corupți știu foarte bine să fac. Asta este”.

Atac la adresa CCR

El a atacat și Curtea Constituțională a României (CCR) despre care a spus că „este singura care pare că a acționat împotriva ordinii constituționale”. Acesta a negat acuzațiile aduse de procurori că ar fi vrut să răstoarne ordinea constituțională.

„Care este logica conform căreia un câștigător al alegerilor ar face ceva împotriva ordinii constituționale? Doar Curtea Constituțională este singura care pare că a acționat împotriva ordinii constituționale anulând alegeri libere, democratice, fără probe și fără nicio justificare. Sunt singurul candidat care a apelat la toate instanțele naționale și internaționale. Așa am dat peste cap ordinea constituțională? Apelând la toate mijloacele legale posibile? Folosind legea, dăm mai nou peste cap ordinea constituțională? În sfârșit, la fiecare adunare publică am cerut mereu liniște socială și manifestații pașnice. Așa am deranjat ordinea constituțională pentru că am cerut și au avut loc mereu manifestații pașnice? Pare însă că atunci când spui pace, e ca și cum ai dat cu apă sfințită pe sistemul corupt”.

Georgescu îl atacă și pe Ilie Bolojan

Călin Georgescu a lansat atacuri și la adresa președintelui interimar al României: „Vă uitați la cine ne conduce acum? Acest Ilie Bolojan, Ilie Soros Bolojan, este doar o extensie care primește și aplică ordine venite de la Bruxelles. El nu este un președinte ales și nici votat democratic. Nu are dreptul de a decide absolut nimic în numele poporului nostru. Mai ales apartenența României la un război care nu este al nostru”.

Georgescu: „Suntem la un pas de revenire în dictatură”

La final, acesta a menționat că „sistemul dorește să îmi blocheze candidatura cu orice preț. Au ordine clare să facă orice pentru ca eu să nu candidez”.

„Dacă nu vom alege libertatea cu toată ființa noastră, cu toată ființa noastră din nou, riscăm să devenim sclavi în propria țară. Riscăm să devenim un popor aruncat în luptă pentru războiul altora. Nu permiteți asta. Veți regreta. Toți. Indiferența nu ne va ajuta. Dacă stăm și ne uităm la telefon sau la televizor, nu vom câștiga nimic. În niciun caz, demnitatea și libertatea, în niciun caz, vor fi înfrânți și ei vor face ce vor dori cu noi. Treziți-vă în conștiință acum, până nu va fi prea târziu și ireversibil. Voi chiar credeți că o ducem bine în aceste momente? Țara este sărăcită, îndatorată și pregătită să se confrunte cu întoarcerea în comunism. Este o realitate. Deschideți ochii, acesta este adevărul.Un comunism mascat sub un steag fals al democrației. Asta este acum. Sunteți pregătiți să trăiți din nou acele momente de frică și sărăcie, până că suntem la un pas de revenire în dictatură, în cea mai pură formă a ei, în cea mai gravă formă de cancer democratic”, a conchis acesta.