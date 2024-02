Nicușor Dan: Alegătorii de dreapta vor vedea candidatul cu cele mai mari şanse. Comasarea alegerilor, un atac la democrație

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, este de părere că o comasare a alegerilor ar fi „un atac la democraţia din România”. Despre șansele sale pentru obținerea unui nou mandat, edilul a afirmat la Digi24 că alegătorii vor vedea candidatul cu cele mai mari șanse în lupta contra PSD.

„E o chestiune care ţine de alegători. Ce pot eu să spun, din perspectiva mea, este că în 2020 am avut un vot al publicului de dreapta, după 12 ani jalnici de PSD în Bucureşti, şi că am încercat să mă ţin de ceea ce am spus oamenilor în campania electorală, adică am scos Primăria din faliment, am adus fonduri europene şi cred că o să fim din nou, în 2024, în paradigma dreapta versus PSD şi eu cred că alegătorii de dreapta vor vedea candidatul cu cele mai mari şanse”, a declarat Nicuşor Dan, vineri seară, la Digi 24.

Întrebat dacă are şanse să câştige al doilea mandat, primarul în funcţie a subliniat că votul „este la oameni”.

„Eu cred că da, pentru că alegerile într-un sigur tur polarizează şi este un PSD şi un candidat de dreapta, care are cele mai multe şanse dintre candidaţii de dreapta”.

Totodată, primarul a susținut că nu consideră ușa PNL închisă definitiv, atâta timp cât nu există un candidaat desemnat de forurile de conducere ale partidului. „Simpatizanții PNL-ului vor judeca cu propria lor minte, cu propriile lor informații cine poate să nu aducă PSD-ul în București”, a mai completat primarul.

Necesitatea alegerii primarilor în două tururi

„E vorba de faptul că noi avem deja un deficit de informare, nu vreau să discut aici de situaţia presei din România... Avem un deficit de informare a publicului în diversele alegeri pe care urmează să le avem şi comasarea a două rânduri de alegeri care au subiecte cu totul şi cu totul diferite nu face decât să sporească gradul de neinformare al publicului pe subiectele care sunt puse în discuţie”, a mai afirmat Nicușor Dan cu priviire la comsarea alegerilor, fiind de părere că o comasare a alegerilor „ar fi un atac la democraţia din România” pentru că alegătorii nu ar reuși să se informeze corect cu privire la fiecare scrutin.

Potrivit edilului, măsura dezavantajează și primarii aflați în funcţie, cărora li s-ar scurta activitatea evaluată de alegători, subliniind toto dată necesitatea alegerii primarilor în două tururi.