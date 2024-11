Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, efectuează vineri, 22 noiembrie, o vizită oficială la Budapesta, având ca scop consolidarea procesului de integrare completă a României în Spațiul Schengen.

Declarațiile susținute de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la Budapesta

„Aș începe cu motivul de cea mai mare actualitate. Știți cu toții că azi dimineață au avut și au în continuare la Budapesta negocieri, discuții importante, adică miniștrii de interne ai României, Bulgariei, Ungariei și Austriei discută și știm cu toții despre acest subiect, și anume extinderea Spațiului Schengen și extinderea asupra României și Bulgariei.

Întotdeauna am crezut că situația actuală este injustă față de România. Eu am văzut în anii anteriori toate eforturile pe care le-au făcut guvernele din România și am mai văzut că de o vreme încoace România a îndeplinit toate criteriile necesare ca să devină țară membră a Spațiului Schengen. Cu domnul premier am convenit la București că voi ajuta ca toată această injustețe să fie remediată și că președinția ungară va acorda o atenție deosebită la acest subiect și așa am ajuns la aceste negocieri de astăzi, la nivel de miniștri de interne, care foarte corect, prin abordarea migrației ilegale, au abordat subiectul și miniștrii de interne au discutat că migrația ilegală trebuie să fie diminuată și combaterea migrației ilegale să fie sporită.

Am convenit că atât România, cât și Bulgaria au făcut pași importanți în acest sens și maghiarii din Ungaria, austriecii, românii, bulgarii au ajuns la concluzia că toate criteriile au fost întrunite și toate barierele au fost ridicate, toate barierele care au făcut imposibilă aderarea României la Spațiul Schengen. Asta înseamnă că am convenit că toate cele patru țări vor munci necontenit ca, de la 1 ianuarie, România să devină membră Schengen și pe calea terestră, decizie care va fi luată de toți miniștrii de interne ai UE.

Această decizie se va lua la Bruxelles, în 12 decembrie, undeva, președinția ungară, în baza întâlnirii noastre de astăzi, va înainte un memoriu care va fi validat de miniștrii de interne ale țărilor membre din UE. Budapesta va deveni vestită ca și ultima barieră a fost înlăturată aici și că au deschis calea către deciziile formale și că, dacă toate merg conform planurilor noastre, atunci, de la 1 ianuarie încolo, dacă mă duc la domnul premier cu mașina, nu voi mai fi oprit la frontieră, ci voi putea conduce mașina de la Budapesta la București fără să fie vreun control.”

Declarațiile susținute de prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, la Budapesta

„Mă bucur mult să fiu la Budapesta alături de domnul prim-ministru Orban. Data trecută când ne-am văzut la București, unii au zâmbit când premierul Viktor Orbán a citat dintr-un film celebru și a spus că este începutul unei frumoase prietenii. Iată că timpul ne-a dat dreptate și astăzi suntem din nou împreună pentru a da un mesaj important cetățenilor noștri.

România și Ungaria lucrează împreună atât pe temele care țin de întărirea relației bilaterale, cât și pe dosarele de interes de la nivel european. De aceea, mă bucur să văd că în această săptămână am avut un acord pentru noua echipă de la nivelul Comisiei Europene, unde România va deține în premieră un post de vicepreședinte al Comisiei și un portofoliu important de comisar european.

Însă aș vrea să-i mulțumesc în mod special premierului Viktor Orbán pentru sprijinul constant în ceea ce privește aderarea completă a României la Spațiul Schengen. Felicit președinția ungară a Consiliului Uniunii Europene pentru munca desfășurată în această perioadă, dar mai ales pentru faptul că a ținut în permanență în atenție subiectul Schengen. Românii au simțit deja beneficiile intrării parțiale în Spațiul Schengen, având în vedere faptul că este ceva foarte palpabil, însă creșterea economică românească și ungurească va fi minimizată odată cu aderarea completă, inclusiv pe cale terestră, iar preluarea de către România a protecției granițelor parțiale ale Uniunii Europene va avea un impact pozitiv și asupra Ungariei.

Mă bucur că strategia decisă acum câteva luni, inclusiv împreună cu premierul Orbán, a dat roade și reușim să ne bifăm astăzi obiectivele. Am avut acum câteva zile o discuție telefonică cu cancelarul Austriei, domnul Nehammer, în care i-am transmis că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene. Am ajuns la un acord și la nivelul miniștrilor de Interne astăzi din cele patru state implicate care sunt prezenți la Budapesta și doresc să mulțumesc pe această cale tuturor echipelor implicate în negociere.

Având în vedere toate aceste lucruri concrete, după 13 ani, România va reuși o aderare completă la Schengen de la 1 ianuarie 2025. Și vă mărturisesc, domnule prim-ministru Orbán, dincolo de orice fel de context electoral care este în țara mea, acesta este cel mai puternic mesaj pentru români că noi, ca lideri politici, avem tăria să ne apăra interesele și de a face ceea ce trebuie atât pe plan european, cât și pe plan național pentru a ne îndeplini obiectivele naționale.

Pe de altă parte, am discutat cu premierul Orbán despre situația din Ucraina. Contextul din teren rămâne foarte dificil. Dincolo de război, care continuă să răpească vieți, cu toții vedem atacul asupra infrastructurilor energetice ucrainene. Important însă este să vorbim pe o singură voce și să transmitem un mesaj comun că trebuie o implicare din partea noastră în conflictul din Ucraina.

Săptămânile următoare vom trăi o nouă realitate strategică în Uniune, odată cu începerea celui de-al doilea mandat al președintelui Trump, precum și cu intrarea în funcție de o manieră foarte dinamică a noii Comisii. Din această perspectivă, se poate conta pe România ca partener important în regiune. Vrem să lucrăm împreună, constructiv, cu dumneavoastră, cu Ungaria, pentru cele mai bune soluții regionale care să garanteze atât securitatea, cât și prosperitatea regională.

În ceea ce privește noua realitate strategică, după cum bine știți, am avut o discuție recentă cu președintele Trump. Cred că este foarte important că anul viitor, când alegerile se vor termina și în România și vom ieși din logica politică de campanie, să ne concentrăm pe lucrurile importante. Trebuie să lucrăm pragmatic pentru creștere economică, pentru pace socială și pentru un sentiment în societate bazat pe faptul că liderii sunt concentrați pe soluții. Cetățenii noștri trebuie să trăiască mai bine și să se simtă respectați, în timp ce noi trebuie să umplem de conținut expresii precum „lideri regionali”.

Vă mulțumesc încă o dată, domnule prim-ministru Orbán, pentru primirea foarte călduroasă de astăzi și vă asigur de tot sprijinul meu în continuare! Și aș dori, nu în ultimul rând, să îi mulțumesc. prietenului și partenerului meu din România, domnului Kelemen Hunor, pentru implicarea directă ca un liant între noi doi, dar și între cele două țări!”

Însoțit de o delegație guvernamentală, Ciolacu va purta consultări cu oficiali ungari, având în vedere sprijinul activ al Ungariei pentru finalizarea acestui obiectiv important pentru România.

„Vreau să îmi finalizez mandatul cu obținerea deciziei intrării depline a României în Schengen. Mă voi întâlni cu omologul meu ungar și cu oficialii ungari, țara care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, pentru a avansa acest proces esențial pentru țara noastră”, a declarat premierul Ciolacu înainte de plecarea în Ungaria.

Vizita are loc în contextul în care, în martie 2024, România va încheia prima etapă a aderării la Schengen, iar prioritatea guvernului este ridicarea controalelor la frontierele terestre până la sfârșitul anului 2024. „Continuăm să contăm pe sprijinul activ al Ungariei pentru îndeplinirea acestui obiectiv”, a adăugat Ciolacu.

În cadrul vizitei, premierul român va avea o întrevedere tête-à-tête cu prim-ministrul ungar Viktor Orbán, urmată de o reuniune oficială între cele două delegații și de declarații comune de presă. De asemenea, vicepremierul Cătălin Predoiu va purta întâlniri separate cu miniștrii de interne din Ungaria, Austria și Bulgaria, precum și cu comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, pentru a discuta despre progresele României în vederea integrării complete în Schengen.

Această vizită oficială se desfășoară într-un moment important, având în vedere că Ungaria deține până la sfârșitul anului 2024 Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar rolul său va fi decisiv în sprijinirea extinderii Spațiului Schengen.

Din delegația română care va participa la întâlniri se numără și miniștrii Luminița Odobescu (Afaceri Externe) și Sorin Grindeanu (Transporturi și Infrastructură), consilierul onorific al premierului și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și președintele UDMR, Kelemen Hunor.