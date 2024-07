Marcel Ciolacu, o nouă gafă: a confundat evaziunea cu inflaţia

Premierul Marcel Ciolacu a confundat, miercuri, evaziunea fiscală cu inflația când a vorbit despre faptul că „nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa”. Oficialul se referea de fapt la evaziunea fiscală, nu la inflație.

„Eu m-am săturat, de 30 şi ceva de ani, vin miniştri de finanţe, vin premieri şi spun că fac digitalizare. Nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa, când mă duc la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA. Dacă doriţi un prim-ministru incapabil şi tot timpul să ies din această logică, pentru că avem nu ştiu ce alegeri, cum am văzut şi ministrul Transporturilor, care şi-a asumat. Ne dorim odată să avem autostrăzi sau le amânăm încă un an de zile, pentru că deranjăm într-un an electoral? Este cazul să fim responsabili”, a afirmat miercuri premierul.

Potrivit cabinetului şefului Executivului Marcel Ciolacu se referea de fapt la evaziune, nu la inflaţie, aceasta rezultând şi din contextul declaraţiei.

Prin urmare, fraza „Nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa, când mă duc la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA” devine: ”Nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare evaziune din Europa, când mă duc la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA”, cabinetului premierului, conform News.ro.

După cum a relatat „Adevărul”, Marcel Ciolacu a mai gafat și în trecut, spre exemplu, într-o conferință de presă organizată la sfârșitul lunii aprilie, la Timișoara, când a făcut o glumă deloc inspirată precizând că se simte jignit dacă e făcut „moldovean“, el fiind din Buzău. Gafa premierului a fost sesizată imediat și taxată prin grimase de către colegii săi Alfred Simonis (TM) și Marian Neacșu (IL).

Iar la începutul lunii aprilie, PSD a organizat evenimentul „Adevărata Vineri Verde”, o replică la campania „Vinerea verde”, iniţiată de Ministerul Mediului. Cu această ocazie, Marcel Ciolacu a anunţat că şi-a comandat un model de maşină electrică de la Dacia, spunând că „e maşină făcută la noi, la Mioveni”. În realitate, modelul respectiv este produs în China.