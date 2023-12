Ciolacu s-a întâlnit cu șefii Google: „Avem nevoie de parteneri de anvergură”

Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu reprezentanții Google despre oportunitățile de investiții în centre de date și infrastructura informatică oferite de România, susținând că sunt la dispoziție fonduri de miliarde de euro, dar trebuie și parteneri pe măsură.

„Marile companii din domeniul tehnologiei informației care vor să-și extindă afacerile în Europa de Est vor găsi în România oportunități excelente”, a transmis Ciolacu în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu reprezentanții companiei Google.

România oferă prilejul investițiior în centre de date și servicii de cloud, deoarece prioritatea Guvernului în cadrul reformei administrației publice, este reforma digitală și transferul în cloud a sistemelor IT de stat. În plus, specialiștii români formați în domeniul IT reprezintă un atu puternic pentru companiile din acest domeniu care doresc să vină în România.

„Guvernul și-a asumat operaționalizarea cloudului guvernamental și vom lucra împreună cu experții și cu companiile din industria tehnologiei pentru a reuși acest lucru. Voi încuraja și firmele și companiile private din România să opteze pentru aceste soluții de tip cloud, pentru că reprezintă un avantaj competitiv important într-o piață tot mai concurențială”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului a arătat că România este interesată de identificarea și dezvoltrea proiectelor în domeniul securității cibernetice, în contextul în care țara noastră dispune de una dintre cele mai avansate legislații în domeniul securității cibernetice din Europa.

„Știu că politica Google este de a încuraja folosirea alimentării centrelor de date cu energie produsă din surse regenerabile și aici este o altă zonă unde ne întâlnim, pentru că și noi susținem utilizarea de energie curată, facem eforturi de decarbonizare și de a produce energie verde”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul a reamintit că România beneficiază de statutul oferit de aderarea la UE și la NATO, iar în viitorul aproapiat la OCDE, fapt care oferă un mediu de afaceri previzibil, bazat pe reguli garantate de apartenența la aceste organizații. În plus, investiția în statul român poate accesa piețele regionale, precum Ucraina sau Republica Moldova.



Modernizarea sistemelor

Marce Ciolacu a avut un mesaj și pe pagina sa de Facebook. „Avem la dispoziție miliarde de euro din fonduri europene pentru creșterea accesului la servicii publice de calitate prin digitalizarea sistemului informatic guvernamental. Avem însă nevoie și de parteneri de anvergura Google pentru a construi un sistem modern și eficient, astfel încât românii să nu mai fie puși pe drumuri la zeci de instituții, astfel încât să putem reduce evaziunea fiscala și să putem crește colectarea la buget”, a afirmat Ciolacu.