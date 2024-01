Ciolacu: „Chiar dacă avem în față un an electoral mi-aș dori să nu promitem nimic din ce nu putem îndeplini”. Prioritățile la început de 2024

Premierul României, Marcel Ciolacu, a precizat, la începutul ședinței de Guvern, că Puterea nu trebuie să vină cu promisiuni care nu pot fi și îndeplinite, vorbind despre plata pensiilor mărite din ianuarie și completarea personalului sanitar cu noi medici.

„Chiar dacă avem în față un an electoral deosebit de important, mi-aș dori să nu promitem nimic din ceea ce nu putem îndeplini. Trebuie să continuăm să punem România și românii pe primul loc în toate deciziile noastre. Primul angajament din acest an va fi către pensionari. De mâine, va începe plata pensiilor majorate cu 13,8%. De asemenea, pentru cei care încasează pensia pe card, acest lucru se va întâmpla în zilele următoare. Este prima majorare a pensiilor din acest an. Urmează recalcularea din septembrie, care va face dreptate pentru milioane de pensionari”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Liderul de la Palatul Victoria a vorbit și de o altă prioritate. „Ca o prioritate în acest început de an, să rezolvăm rapid problema medicilor rezidenți, care au promovat examenul de specialitate, la sfârșit de an. Sunt aproximativ 4.500 de medici în care statul român a investit sute de milioane de euro și trebuie să ne asigurăm că îi păstrăm în țară. De aceea în perioada următoare, Ministerul Sănătății și cel al Dezvoltării să actualizeze listele cu posturi vacante și să vină cu memorandumuri în Guvern de scoatere la concurs a acestora”, a completat șeful PSD.

Anul investițiilor

„În altă ordine de idei, vă anunț că anul 2024 va fi tot despre economie și viața românilor. Anul trecut am reușit să avem cea mai mare creștere economică din regiune, în condiții foarte dificile. Ultima prognoză a Comisiei Europene arată că 10 țări din Uniunea Europeană vor avea scădere economică în 2023, iar 12 state membre și-au depășit semnificativ țintele de deficit. România a avut o creștere economică sănătoasă pentru că s-a bazat foarte mult pe investiții și nu pe consum”, a mai afirmat Ciolacu.

„De asemenea, am promis că voi face din reforma aparatului bugetar una dintre prioritățile acestui mandat. Este cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar din ultimii 30 de ani. Procesul de reorganizare a ministerelor și instituțiilor de stat este în plină desfășurare, iar acest lucru va aduce reduceri consistente de cheltuieli. Banii economisiți îi vom duce acolo unde este nevoie, adică la sănătate și educație. Anul 2024 trebuie să continue în aceeași direcție. Vom finaliza toate reformele la care ne-am angajat și vom continua să îndeplinim jaloanele din PNRR. Acest lucru ne va permite să avem o creștere economică de 3.4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană”, a conchis premierul României.