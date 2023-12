Ciolacu: Sunt șanse ca România să intre în spațiul Schengen. Așteptăm reacția Olandei

Premierul Marcel Ciolacu a declarat într-o conferință de presă, susținută la Washington că sunt șanse ca România să intre în spațiul Schengen, în următoarea perioadă, însă nu a avansat o dată clară, subliniind că sunt purtate discuții atât cu statele din UE, dar și partenerii de la Bruxelles.

Întrebat dacă a cerut sprijinul americanilor pentru a pune presiune pe Austria cu privire la intrarea în spațiul Schengen, Marcel Ciolacu a transmis că marți nu era cazul ca România să forțeze un vot.

„Nu puteam fi pe ordinea de zi decât dacă doream să forțăm un vot pe care l-am fi cunoscut dinainte, nu neapărat votul Austriei împotriva României. Am fi cunoscut foarte clar votul Olandei împotriva Bulgariei. Procedura în Olanda este mai complicată decât în România. Trebuie un vot prin Parlament. Deci se merge cu mandat din partea Parlamentului pentru a vota într-un Consiliu European.”

Premierul a afirmat că sunt șanse ca România să intre în spațiul spațiul de liberă circulație, în urma unui posibil vot al Comisiei Europene. „Sunt șanse și am avut discuții și în Spania, am avut discuții și în Germania, și cu președinta Comisiei, am avut discuții și cu președintele României, fiindcă ne-am coordonat în acest context. Am avut de dimineață discuții cu dl. ministru de Interne, Cătălin Predoiu.”

Șeful Executivului a transmis că singura soluție în acest moment este să așteptăm reacția Olandei. „Singura soluție în acest moment este să așteptăm reacția Olandei și ea va veni cât de curând. Știți că am avut discuții și cu dl. Frans Timmermans în ceea ce privește Bulgaria și convocarea unui Consiliu European extraordinar, a unui JAI extraordinar cu această temă”, a continuat premierul.

Belgia sprijină aderarea României la Schengen

Secretarul de stat pentru migrație și azil în guvernul Belgiei, Nicole de Moor, a subliniat că țara sa susține în continuare aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen.

„Nu a existat nicio schimbare în ceea ce privește poziția Belgiei față de aderarea României și Bulgariei la Schengen. Ambele țări sunt parteneri esențiali în abordarea viitoarelor provocări ale Uniunii Europene”, transmite de Moor.

Luminița Odobescu a ținut să mulțumească Belgiei pentru „sprijinul constant în privința aderării la Schengen”. Reacția lui de Moor a venit după ce tot ea a dat o declarație controversată. „Bineînţeles, discutăm despre extinderea Schengen în viitor, dar mai întâi trebuie să reformăm sistemul însuşi, iar Europa trebuie şi ea să fie pregătită”, a afirmat reprezentanta Belgiei, întrebată dacă ea nu consideră oportună extindere acum.