Legatura dintre ultrașii „Uniți sub tricolor” și șeful AUR. Ce spune Simion despre violențele din tribune

Grupul de ultrași din tribunele meciului dintre România și Andorra, care a creat haos și s-a luat la bătaie seara trecută, are o legătură mai puțin cunoscută cu șeful AUR. Contactat de "Adevărul", George Simion a afirmat, prin Biroul de Presă al partidului, că, din postura de şef de partid, susţine respectarea legii.

La meciul Andorra-România de sâmbătă seara, mai mulţi suporteri ai naționalei de fotbal s-au luat la bătaie între ei, în peluză, dar și cu stewarzii veniți să refacă ordinea.

Ca urmare, mai multe persoane au fost reținute și scoase din sector, iar ceilalți români veniți să susțină naționala și să se bucure de fotbal au taxat imediat conflictul, scandând: „Rușine să vă fie!”.

Cei care ar fi creat scandalul sunt membrii grupului „Uniți sub tricolor”, care în debutul partidei aprinseseră mai multe torțe.

În 2020, presa scria despre surpriza de la alegerile parlamentare, partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), o formaţiune politică venită de nicăieri, care a suclasat UDMR, PMP sau Pro România și unul dintre liderii formațiunii politice, George Simion, despre care s-a aflat că are un trecut mai tumultuos, întrucât omul din fruntea AUR ar fi contribuit la formarea grupărilor Ultras „Honor et Patria“ şi „Uniţi Sub Tricolor“. De altfel, chiar Simion a recunoscut public faptul că a participat la înfiinţarea "Uniţi sub Tricolor", actualul polician menţionând şi că este fascinat de fenomenul ultras.

„Am învăţat mai multe în peluză decât în toate şcolile prin care am trecut. Principiile asociate vieţii ultra sunt unele sănătoase şi pot fi aplicate în viaţa de zi cu zi. Sloganul <<Basarabia e Romania!>> a fost conceput şi popularizat de oameni crescuţi în peluze. E nevoie, în continuare, de susţinere pentru cauzele patriotice şi naţionale. Mi-a plăcut fenomenul suporterilor organizați. Sunt fascinat de ce se întâmplă în țări cum e Italia, cum e Polonia de care sunt foarte tare legat, dar n-am fost șeful unei galerii, aș fi fost bucuros să fiu, asta implică multă organizare“, susținea George Simion în 2020.

Gruparea din care în trecut a făcut parte și George Simion ar fi creat probleme enorme pentru naţionala de fotbal, în ultimii ani prima reprezentativă fiind nevoită să joace, periodic, fără spectatori, cu porţile închise din cauza incidentelor provocate de Simion şi ai săi.

„Uniți sub tricolor” a provocat haos și la ultimul meci oficial al României, în septembrie 2022, la victoria 4-1 cu Bosnia. Atunci s-au luat la bătaie cu suporterii adverși. Grupul este format din ultrași și e responsabil pentru mai multe amenzi primite de FRF din cauza comportamentului xenofob, al torțelor și al scandărilor grupării.

Gruparea „Honor et Patria“ a avut o reacţie cu tente xenofobe în momentul în care portughezul Mario Camora, fundaş la CFR Cluj din 2011, a fost naturalizat şi folosit în naţionala de fotbal.

Întrebat despre legăturile sale cu gruparea, Simion nu a dat un răspuns. Cu privire la evenimentele de la meciul cu Andorra, un răspuns a venit prin intermediul Biroului de Presă al AUR: " Domnul preşedinte George Simion este liderul Alianței pentru Unirea Românilor. Din poziția pe care o reprezintă a susţinut și a promovat respectarea legii și a combătut orice tip de comportament violent. Ca lider al unui partid parlamentar, domnul președinte consideră ca este de resortul autorităților competente să facă cercetări și sa dea verdicte. Sperăm că suntem departe de momentul în care politicienii ar mai avea posibilitatea de a se transforma în procurori sau judecători".