Iohannis: Sunt politicieni care vor să se profileze exacerbând tensiunile interetnice / Răspunsul lui Katalin Novak

Klaus Iohannis a subliniat că România e un stat-model privind drepturile minorităților, acestea fiind discriminate pozitiv, chiar dacă unii politicieni caută să amplifice tensiunile interetnice.

Întrebați despre drepturile minorităților în cele două state, România și Ungaria, cei doi șefi de stat au avut abordări nuanțate.

„Există, evident, probleme care necesită mai mult decât o discuție când vorbim de drepturile minorităților. În România, drepturile tuturor minorităților naționale sunt respectate. Ba chiar mai mult, în România există un exemplu pe care cred că putem să îl prezentăm cu mândrie: minoritățile naționale sunt reprezentate în Parlamentul României, chiar dacă numeric, prin vot, nu obțin atâtea voturi cât sunt necesare pentru un mandat. Asta se numește o discriminare pozitivă”, a afirmat Iohannis.

Pe de altă parte, Katalin Novak a precizat la rândul său că Ungaria respectă drepturile minorităților, fără a intra în detalii.

Săgeți către politicieni

Klaus Iohannis a vorbit despre drepturile pe care le are minoritatea maghiară. „E interesul nostru comun și am discutat pe larg ca drepturile libertății maghiare să fie pe deplin respectate. Să-și poată folosi cultura, să-și foloească limba maternă. Am convenit că e bine să folosească și limba română. E cunoscut că și aici, și dincolo, sunt politicieni care vor să se profileze exacerbând tensiunile interetnice. E regratabil”, a subliniat șeful statului.

De altfel, Klaus Iohannis a precizat că acești politicieni nu caută binele public și stabilitatea. „Ei nu caută binele unei minorități. Vin cu argumente care nu pot fi împărtășite de noi (...) Multe tensiuni sunt superficiale”, a completat Iohannis, răspunzând unei întrebări.

Problema finanțărilor de la Budapesta

Șeful statului nu a ocolit problema ofensivei Budapestei în Transilvania. „Este fundamental ca proiectele de interes să fie realizate în România doar în urma unui acord al României, să nu fie discriminatorii pe baza etniei și să fie conforme dreptului român, european și internațional. În acest context, am evocat din nou convingerea noastră profundă că persoanele care aparțin minorităților naționale contribuie la crearea și consolidarea unor punți de legătură între statul de cetățenie – singurul care are răspunderea pentru protecția drepturilor acestora – și statul a cărui origine etnică o împărtășesc”, a punctat președintele României.

Klaus Iohannis a amintit și de vizitele, unele tensionate, ale oficialilor maghiari în țara noastră. „Printre subiectele abordate astăzi s-a aflat și cel al vizitelor în România ale oficialilor ungari. Astfel, am subliniat foarte clar poziția constantă și principială a părții române, care se referă la necesitatea unui discurs public în logica și spiritul Parteneriatului nostru Strategic și ale Tratatului politic de bază. Am discutat, de asemenea, cu doamna Președinte și despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării economice și sectoriale. Este îmbucurător că în 2021 și în prima parte a acestui an am înregistrat deja o creștere semnificativă a schimburilor comerciale bilaterale”.

Ungaria vrea diminuarea tensiunilor

La rândul său, președinta Ungariei a precizat că vrea un dialog mai bun cu Bucureștiul „Suntem ţări vecine de aceea avem nevoie ca relaţia dintre România şi Ungaria să funcţioneze. Am convenit că dorim să diminuăm tensiunile existente, nu să le amplificăm. Nu o să fim de acord în toate cele, dar cel mai important este să ne ascultăm reciproc şi să înţelegem punctul de vedere al celuilalt, pentru a reduce aceste tensiuni. Avem nevoie de colaborare, dar ştim că nu vom fi de acord în toate aspectele”, a explicat preşedintele Ungariei Katalin Novák.