Iohannis, în Chile: Există perspective promițătoare de extindere a relațiilor bilaterale

Președintele României a precizat, în timpul unei conferințe de presă cu omologul din Chile, că există perspective promițătoare de extindere a relațiilor dintre cele două țări în mai multe domenii importante.

„Avem o relație îndelungată caracterizată prin respect și încredere reciprocă. În anul 2025 vom sărbători 100 de ani de relații diplomatice. Există perspective promițătoare de extindere a relațiilor noastre bilaterale pe multiple planuri și am convenit ca în perioada următoare să dezvoltăm cooperarea în domenii importante atât pentru România, cât și pentru Chile. Mă refer la dezvoltarea schimburilor comerciale și a investițiilor, la energie verde, mediu și schimbări climatice, la protecție civilă, educație, cultură, cercetare, inovare, dar și digitalizare”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului român și-a arătat convingerea că cele două state vor lucra împreună pentru a încuraja oamenii de afaceri din Chile și România să demareze proiecte comune atât în plan bilateral, cât și pe piețe terțe.

Klaus Iohannis a precizat că în cadrul vizitei a fost semnat și un memorandum de colaborare între cele două instituții responsabile de gestionare a situațiilor de urgență, iar potrivit discuțiilor există o dorință comună de a învață unii de la alții.

Cei doi șefi de stat au discutat și despre evoluțiile înregistrate într-o serie de dosare regionale prioritare.

De asemenea, a fost abordat și subiectul războiului din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis a prezentat poziția României ca stat vecin al Ucrainei.

„Acesta, războiul, are consecințe serioase asupra securității României și în plan european, dar are efecte și la nivel global, inclusiv până în Chile. Am convenit că vom continua să lucrăm împreună în forurile multilaterale pentru condamnarea războiului și pentru promovarea ordinii internaționale bazate pe norme. Trebuie să fie clar pentru toată lumea, Rusia a încălcat prin forță suveranitatea teritorială a Ucrainei, inclusiv Carta ONU. Comunitatea internațională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea rusă și pentru a-și redobândi suveranitatea și libertatea”, a afirmat președintele României.

Klaus Iohannis a subliniat că Chile poate conta pe România în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu Uniunea Europeană.

„Summitul dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene, prevăzut să aibă loc în această vară, va fi un moment istoric. Instrumentele europene, precum Global Gateway, oferă oportunități concrete și voi încuraja autoritățile și companiile românești să se implice suplimentar în implementarea lor, în favoarea Chile”, a declarat șeful statului român.

Totodată, președintele Iohannis a punctat și faptul că România a fost primul stat care a oferit azil politic chilienilor: „În total, peste 6.000 de refugiați din Chile au tranzitat România, circa 2.000 dintre aceștia stabilindu-se în țara noastră, care a devenit a doua lor casă. Povestea acestora reprezintă, domnule Președinte, un liant al relațiilor româno-chiliene”.