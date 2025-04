Întors în județul Bihor, pentru sărbătorile de Paști, Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a acordat un interviu pentru presa locală în care a vorbit despre cele mai stringente probleme ale țării.

Ilie Bolojan a afirmat într-un interviu acordat pentru Bihoreanul că nu a crezut că o să ajungă în situația de a fi în fruntea țării. El afirmă că a avut noțiunile de bază pentru această funcție „prin cărțile pe care le-am citit și prin ceea ce urmăream zi de zi”.

„Nu m-am gândit niciodată că o să ajung în această situație, dar, fiind președintele Senatului, nu aveam cum să evit și, fiind și o situație de criză pentru România, nu ne puteam permite niciun fel de răzgândiri. Dar e bine să nu fii aruncat niciodată pe funcții pentru care nu ești pregătit, e bine ca lumea politică să-și pregătească oameni pentru toate pozițiile, inclusiv pentru poziția de președinte ai nevoie de ani în spate”, a precizat Bolojan.

Întrebat despre obiectivele setate pentru acest interimat, el a răspuns: „Fiind o situație dificilă atât în plan extern, cât și în plan intern, o condiție importantă era să menținem țara într-o situație stabilă, și atunci stabilitatea guvernării, colaborarea cu Guvernul, a fost un element important”.

De asemenea, el consideră că „daca nu poti face un bine, atunci nu face nimic rău”.

„Un alt element important a fost ca în condițiile de turbulențe externe - cu războiul din Ucraina, negocierile ruso-americane și americano-ucrainene, problemele din relația SUA - UE, chestiunea tarifelor - să ții țara în coordonate care să țină cont atât de componenta de securitate de care avem nevoie, de relația cu SUA, care azi sunt un garant al securității Europei datorită forței militare, cât și de aspectele economice care ne influențează, apartenența la UE, accesul la fondurile europene, la piețele europene. Pentru că mandatul este limitat, cu o autoritate limitată, m-am gândit că, dacă nu pot să fac bine, să nu fac rău, și am încercat să contribui și eu la recâștigarea încrederii în instituții. Asta înseamnă un comportament normal, transparență, relații cât mai firești cu oamenii...”, a adăugat Bolojan.

Președintele interimar susține că „există o acumulare de nemulțumiri și neîncredere în lumea politică, în autorități”, și că, pe de altă parte, „nemulțumirile sunt potențate din afară”.

„Războaiele nu se mai fac doar cu tancurile, ci avem și războaie informaționale care fac ca aceste nemulțumiri să fie amplificate. În această situație, cu cât guvernările sunt mai de calitate, cu atât încrederea este mai mare, și aici avem foarte mult de lucrat, lucrurile nu pot fi schimbate de o zi pe alta. Schimbarea nu se face cu o baghetă magică, este o sumă de mii de schimbări dintr-o comunitate mai mică într-una mai mare, de la o instituție mai importantă la una secundară”, spune acesta.

De ce nu a candidat la alegerile prezidențiale

„În momentul în care am devenit președintele PNL, sigur că mi-am generat o anumită vizibilitate. A fost săptămâna aceea între alegerile prezidențiale și parlamentare, în care a trebuit să fiu cât se poate de vizibil pentru ca, împreună cu colegii, să facem ca PNL să recupereze din terenul pierdut și să rămână un partid relevant. Ajungerea apoi în poziția de președinte interimar a fost o conjunctură, dar asta nu înseamnă că, dacă, la un moment dat, o anumită conjunctură te poate avantaja, tu trebuie să nu mai respecți nimic din ce ai semnat sau din ce te-ai angajat față de alții, pentru că și așa încrederea este foarte scăzută. Dacă noi, cei din lumea politică, nu respectăm nicio înțelegere și toate le dăm peste cap, e greu de presupus că o să ne respecte cetățenii”, a răspuns Bolojan, după ce a fost întrebat de ce nu a candidat la alegerile prezidențiale.

De asemenea, el a afirmat că are încredere în Crin Antonescu că poate fi un președinte bun.

„În această perioadă am încercat să arăt că nu instituțiile, ci oamenii care le ocupă sunt de cele mai multe ori problema, că pot fi oameni care, ajunși într-o funcție cum este și cea de președinte, ar putea să facă cel puțin la fel de bine lucrurile. Eu am spus, și nu mă ascund, că am încredere că dl. Crin Antonescu poate fi un președinte bun, care să ducă România înainte, sigur, corectând lucrurile care s-au acumulat în mod greșit. Dar nu numai o persoană este problema, ci contează și contextul, contează să faci masă critică, să-ți faci majorități ca să poți duce lucrurile înainte, și asta a fost logica după care am acționat”, a mai adăugat el.

„Una e să vină prieteni care să-ți propună să candidezi, să-ți arate că în sondaje ai o cotă de încredere bună, dar trebuie să fii un om realist și să înțelegi ceea ce este bine. Cum să vă spun? Dacă țara noastră va ieși bine după aceste alegeri, partidele și liderii acestora vor fi o problemă secundară, pentru că vor ieși și ei mai bine. Dacă țara iese prost după acest rând de alegeri, dacă în loc să ne adunăm și să tragem la aceeași căruță, să îndreptăm lucrurile ca să nu ajungem cu spatele la zid, se va intra într-o dihonie, într-o instabilitate, nu mai contează cum ies liderii de partide sau partidele, pentru că, ieșind țara prost, ei vor ieși și mai prost”, a mai susținut Bolojan.

Despre candidații la prezidențiale care îl vor premier: „E o tehnică electorală”

Declarațiile făcute de candidații la prezidențiale, care spun că îl vor în funcția de premier pe Bolojan, sunt văzute de acesta ca pe o manevră electorală.

„Oamenii politici în campanie urmăresc cum să facă votul, și atunci, dacă în exemplul pe care l-ați dat, că Bolojan are o cotă de încredere acceptabilă, nu ne doare gura să spunem că-l punem premier, deși n-avem nicio posibilitate, n-avem majoritatea parlamentară. Dar dacă zicem asta, s-ar putea ca un procent - două de la el să se reflecte la noi. E o tehnică electorală”, explică el.

„Uneori lumea noastră politică are niște comportamente cel puțin discutabile. Sunt oameni care te înjură seara vârtos - nu numai din lumea politică, uneori și din zona de media - și te întâlnești a doua zi și vezi că se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Eu cred că nu o critică zdravănă este problema, să ne înțelegem bine, ci jignirile, înjurăturile, minciunile. E un comportament care - nefiind penalizat nici de ceilalți oameni din politică, nici de media și uneori nici de cetățeni - a devenit o a doua natură a acestor oameni, ceea ce în niciun caz nu poate genera încredere, pentru că în momentul în care astăzi te înjuri cu unul și mâine te pupi cu el, oamenii te întreabă când ai fost băut. Deci e o problemă și de a avea un comportament decent, echilibrat, care să îți permită să critici pe cineva la modul serios, dar în același timp să te poți întâlni cu el și să poți crea o bază de încredere, și la asta cred că mai avem de lucrat în lumea politică”, mai adaugă Bolojan.

Ilie Bolojan, atac la Klaus Iohannis: „E greu să ceri instituțiilor să fie transparente dacă tu nu îți publici cheltuielile”

Iar președintele interimar atrage atenția că „nu ai cum să schimbi lucrurile de pe o zi pe alta” și critică modul în care fostul președinte Klaus Iohannis și-a desfășurat activitatea.

„Președintele României nu are capacitatea să execute, dar are capacitatea să dea direcții, și pentru asta are nevoie de comunicare și de un anumit comportament care să întărească acele direcții. E greu să ceri instituțiilor să fie transparente dacă tu nu îți publici cheltuielile. Nu merg lucrurile astea așa, e greu să te respecte lumea, să pui o presiune pe aparatul public, să-și facă datoria, dacă președintele pare absent sau că la rândul lui nu face aceleași lucruri. Din punctul meu de vedere, exemplul personal este un factor foarte important”, a afirmat Bolojan în cadrul interviului.

„Vom ajunge cu spatele la zid”

Iar fostul președinte al Consiliului Județean Bihor atrage, din nou, atenția că Executivul trebuie să ia măsuri urgente pentru a nu intra în colaps.

„Cred că orice om politic responsabil înțelege că ani de zile am cheltuit mai mult decât ne-am permis, că o parte din bani s-au dus în entități ineficiente și în sisteme scăpate de sub control din punct de vedere al salarizării, care generează costuri suplimentare din cauza birocrației. Evident că vor trebui făcute corecții, pentru că altfel, nefăcând nimic, nu vom face decât să ne împrumutăm tot mai mult și e doar o chestiune de timp până când dobânzile vor fi atât de mari încât efectiv guvernul va fi o agenție de plăți, nu va mai putea face nimic și vom ajunge cu spatele la zid”, afirmă el.

Despre cum va vedea România după 18 mai, când va fi ales președintele țării, Ilie Bolojan consideră că „va fi un nou început”, pentru că „vom avea o perioadă stabilă în care lucruri care nu s-au făcut până acum vor trebui atacate”:

„Ar fi o gravă eroare să se rateze această fereastră de oportunitate, pentru că dacă nu se vor ataca problemele ordonat, vom fi forțați să le atacăm dezordonat, și perioadele 2008-2010 pot să revină, în condițiile în care, pe lângă deficitele mari pe care le avem, mai apare și o recesiune economică, și această dispută comercială între SUA și UE, care înseamnă o posibilă încetinire a economiei europene, ceea ce cu siguranță ne va afecta și pe noi. Deci ar fi bine să acționăm la timp, să nu ajungem în situații care să semene cu cele din 2008-2010”, a conchis acesta.

