Guvernul României, reacție privind acuzațiile lansate de Victor Ponta: Situaţia medicală a fost gestionată foarte bine

Guvernul României a respins acuzațiile lansate de Victor Ponta, după ce fostul premier a susținut că în străinătate sunt trimiși doar pacienții cu răni ușoare, în urma exploziilor de la Crevedia, în timp ce persoanele în stare gravă sunt tratate tot în țara noastră.

„Declarația domnului Victor Ponta reprezintă opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor economice internaționale și nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, a transmis Guvernul într-un răspuns pentru Adevărul.

Totodată, conducerea Guvernului a precizat că decizia privind transportul mai multor pacienți în străinătate „a fost luată în baza evaluării medicilor specialiști pentru asigurarea celor mai bune îngrijiri pacienților răniți”.

„Datele arată că situația medicală a fost gestionată foarte bine. După tragedia de la Crevedia a fost activat în spitale Planul Alb de urgență pentru a asigura resursa umană și echipamentele necesare unei cât mai bune asistențe medicale persoanelor în suferință. Medicii și toate cadrele medicale s-au mobilizat extraordinar pentru a salva viața celor răniți”, a mai transmis Guvernul, subliniind că prioritatea a fost și rămâne salvarea cât mai multor vieți.

Potrivit datelor furnizate de Executivul român, până în prezent, un număr de 12 pacienți cu arsuri grave pe o suprafață corporală cuprinsă între 10 și 80% au fost transferați în spitale din străinătate - în Belgia (2 pacienți), Italia (2 pacienți), Austria (3 pacienți), Germania (4 pacienți) şi Norvegia (1 pacient).

Ponta: „Pacienții în stare rea sunt lăsați să moară aici”

Reacția consilierului ministrului Sănătății vine în urma unor acuzații ale consilierului onorific al premierului Ciolacu, Victor Ponta. Fostul șef de Guvern susține că în străinătate sunt trimiși doar pacienții cu răni ușoare, în urma exploziilor de la Crevedia, în timp ce persoanele în stare gravă sunt tratate tot în țara noastră.

„Spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienții care sunt în stare bună. Pacienții în stare rea sunt lăsați în România, să moară aici. Vor doar să trimită facturi uriașe către statul român, acesta este interesul lor. Guvernul a făcut foarte bine că i-a pus în avion și i-a trimis în străinătate pe cei care aveau nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, dar e posibil ca românii să se întrebe: Noi nu plătim taxe? Pe noi de ce nu ne trimit în străinătate”, a afirmat Ponta.

Consilier al lui Rafila, replică pentru Ponta

Gabriel Diaconu, consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, a respins acuzațiile lansate de Victor Ponta, susținând că declarațiile fostul premier sunt iresponsabile.

„Pacienții în stare ”rea” nu sunt ”lăsați” să moară în România. Fiecare dintre pacienți merită cea mai bună șansă la supraviețuire. Pe de altă parte nu putem omorî, cu bună știință, un pacient ne-transportabil prin decizia de-a-l trimite cu avionul în altă țară, când însuși zborul ar putea să-i fie fatal. Restul sunt, simplu spus, baliverne”, a susținut consilierul onorific al ministrului Rafila.

Explozii la o stație GPL în Crevedia

Mai multe explozii urmate de incendii la o stație GPL au avut loc, sâmbătă seară, în Crevedia.

Tatăl patronului firmei unde a avut loc explozia de la Crevedia a venit cu o declarație neobișnuită privind consecințele deflagrației, considerând despre pompierii angajați în stingerea incendiului că e „treaba lor”, în ceea ce privește rănile suferite.

Din cele 58 de victime inițiale, 12 au fost externate, doi pacienți au decedat și alți 12 au fost transferați în străinătate la tratament.

Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a preluat dosarul privind exploziile care a avut loc sâmbătă în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, potrivit Agerpres.