Guvernul pregătește înghețarea de angajări la stat. Ciucă: Și anul trecut am avut o măsură similară

Premierul a precizat, referitor la înghețarea angajărilor la stat, că o măsură similară a fost adoptată și anul trecut. Nicolae Ciucă a explicat și că vor exista situații în care se vor putea aproba angajări în sistemul bugetar.

„Dacă rețineti bine și anul trecut am avut o măsură similară asigurând spațiul necesar pentru ca ministerele care au avut nevoie să angajeze prin solicitare puctuală am analizat si am aprobat angajări pe locurile de muncă esențiale pentru structurile respective”, a precizat Nicolae Ciucă, după o vizită efectuată la fabrica Bilka din Brașov.

Cabinetul Ciucă pierde din elanul privind măsurile referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, pe masă fiind puse ca principale măsuri doar înghețarea angajărilor la stat și a salariilor până la finalul anului, susțin surse din Coaliție pentru „Adevărul”.

Practic, ambele nu vizează vreo economie în sensul de a face rost de noi bani, ci oprirea eventualei risipe bugetare. Potrivit informațiilor „Adevărul”, economii modice vor proveni de la tăieri de cheltuieli de la bunuri și servicii. Și premierul Nicolae Ciucă a ținut să sublinieze că nu se va ajunge la tăieri de salarii sau la concedieri în sistemul bugetar.

„Aş vrea să înţeleagă toată lumea că aici nu vorbim de măsuri de austeritate. În schimb, pe măsuri de cumpătare cred că se poate discuta. Aş vrea să spun din capul locului că aceste măsuri nu vor viza în niciun fel afectarea anvelopei salariale, nu vor afecta investiţiile şi, de asemenea, nu vor fi introduse taxe şi impozite noi”, a precizat prim-ministrul, la începutul şedinţei de Guvern de joi.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a fost întrebat insistent de mass-media de ce nu prezintă Executivul un set de date privind economiile pe care vrea fiecare minister să le facă. „Datele sunt procesate la nivelul Ministerului Finanțelor. Aceste măsuri urmează să fie definitivate și trecute prin aprobare politică în Coaliție, iar zilele următoare anunțate”, a punctat Cărbunaru, care a reiterat că Guvernul „dorește să gestioneze cu atenție și cumpătare banul public”.

Actualul Cabinet nu a avut o experiență prea bună nici la ultima încercare de înghețare a angajărilor. Guvernul Ciucă a ajuns să aibă un record propriu de bugetari în instituții publice exact într-o perioadă în care fusese decisă înghețarea angajărilor la stat, adică în noiembrie 2022.

Datele publice prezentate de Ministerul de Finanțe privind numărul de posturi ocupate la stat arată că în luna noiembrie 2022 a ajuns la 1.280.003 persoane. Când s-a constituit Coaliția PNL-PSD-UDMR, numărul posturilor ocupate era de 1.258.810. Datele oscilează de la lună la lună, însă de la înființarea coaliției niciodată nu a ajuns la 1,28 milioane. Iar cifrele vin într-o lună în care, teoretic, erau oprite angajările la stat, cu doar câteva excepții.