Budăi: Nu cred că e potrivit să interzicem cumulul de salarii şi pensii

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, joi, referindu-se la cumulul de salarii şi pensii, că discuţia nu trebuie generalizată, ci trebuie făcută „de la post la post”, punctând însă că nu crede că este potrivită interzicerea cumulului acestora.

„Nu cred că e potrivit să interzicem cumulul de salarii şi pensii pentru cei care au ajuns la vârsta standard de pensionare (...). Şi Legea pensiilor, dar şi Constituţia spune că, după ce am atins vârsta standard de pensionare din sistemul public şi cu un stagiu de cel puţin 35 de ani, care e stagiu complet, avem dreptul la pensie, este un drept constituţional. De asemenea, tot Constituţia spune că avem dreptul să muncim, nu spune că doar la stat sau doar la privat”, a spus Budăi într-o conferinţă de presă, potrivit TVR.

Ministrul a explicat că discuţia nu trebuie să fie însă una de tip general.„Dacă vorbim de acele pensionări de la 47, 48, 50 de ani, trebuie o dezbatere acolo să vedem dacă îşi doreşte să continue pe acest post, să putem găsi o bonificaţie suplimentară. (...) Aţi văzut aici cariera militară - nu cred că ne putem închipui că cineva, la 60 de ani, va sta pe graniţă cu arma în mână să ne apere şi trebuie să fim foarte atenţi când facem aceste declaraţii, să nu devenim populişti şi eu nu vreau să vorbesc într-un mod în care neapărat să fiu simpatic, vreau să prezint realitatea. Atunci acolo este o discuţie şi trebuie să o purtăm, dar de la post la post. Nu trebuie să generalizăm şi asta v-o spun din experienţă”, a adăugat Marius Budăi.

Ministrul, lent și în privința legii salarizării

Ministrul Muncii susține că reforma pensiilor va fi gata până la cererea de plată numărul 4 din PNRR. Marius Budăi a precizat că a înaintat Coaliției trei variante de discuții referitoare la acest subiect, pe care le-a luat împreună cu Casa de Pensii. Legea pensiilor speciale ar fi trebuit să fie gata până la 31 martie, conform angajamentelor din calendarul PNRR.

„Am înaintat coaliţiei spre decizie trei variante de discuţii în urma a ceea ce am lucrat cu colegii mei de la Casa Naţională de Pensii, (...) cu cei din Ministerul Muncii. Imediat vom forma la nivelul coaliţiei un grup de lucru format din parlamentari, în special cei din comisiile pentru muncă, dar şi alţi parlamentari care îşi doresc să participe la acest grup de lucru şi cred că până la cererea de plată numărul 4 pe PNRR cu siguranţă va fi gata", a afirmat ministrul Marius Budăi într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Ministrul a precizat că principiul care va sta la baza noii legi a pensiilor este acela de rezolva inechitățile din sistem.

„Noi am avut o lege, dar, din păcate, eu sunt şi om politic şi fac politică - o guvernare strict de dreapta a pus această lege între paranteze, cum a pus şi legea salarizării şi atunci suntem într-o situaţie în care avem inechităţi tot mai mari şi în salarizare, dar în primul şi în primul rând principiul din legea 127 de la care noi PSD, când am acceptat în noiembrie 2021 să intrăm la guvernare, am spus că plecăm în analiza noastră. Principiul principal este acela de a rezolva inechităţile din sistem. Acum avem o problemă care traversează nu doar România. Venim după COVID, criză financiară, război la graniţă. Trebuie să vedem, pentru că impactul bugetar este unul destul consistent, (...) în ce perioadă de timp îşi permite România să rezolve acel impact, dar trebuie rezolvate inechităţile din sistem şi a asigura şi o predictibilitate a majorărilor ulterioare. Acesta este principiul de la care am pornit", a adăugat Marius Budăi.