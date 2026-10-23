Guvernul are un nou purtător de cuvânt. Cine este Dan Cărbunaru

Începând de vineri, 23 octombrie, Guvernul are un nou purtător de cuvânt. Dan Cărbunaru va prelua responsabilitatea comunicării publice a Executivului și a relației cu reprezentanții presei.

Dan Cărbunaru e noul purtător de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu. Foto: Facebook Dan Cărbunaru

Jurnalistul Dan Cărbunaru a fost numit purtător de cuvânt al Guvernului condus de Luca Niculescu, funcție pe care a mai ocupat-o în perioada 2021-2023, în timpul mandatului de premier al lui Nicolae Ciucă. Decizia de numire urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Dan Cărbunaru este jurnalist de profesie, cu o experiență de peste două decenii în presă și comunicare instituțională. Este cunoscut în special pentru activitatea sa în domeniul afacerilor europene și pentru fondarea platformei de știri Calea Europeană, în 2006, publicație axată pe teme europene, politică externă și relații transatlantice.

De la jurnalism la comunicarea guvernamentală

Potrivit CV-ului său, Dan Cărbunaru și-a început cariera în presă în 1999, la agenția de știri Mediafax. Ulterior, a colaborat cu mai multe publicații și posturi de televiziune, printre care Adevărul, Gândul, TVR, B1 TV și Național TV.

Experiența sa profesională include și activitatea în administrația publică. În perioada 2005-2007, a condus departamentul de informare și relații publice al Ministerului Administrației și Internelor, ocupându-se de comunicarea instituțională.

În paralel cu activitatea jurnalistică, Cărbunaru a dezvoltat Calea Europeană, platformă dedicată evoluțiilor din Uniunea Europeană, politicii externe și relațiilor internaționale. Proiectul l-a menținut în contact cu teme de politică europeană și cu activitatea instituțiilor naționale și europene.

Dan Cărbunaru a mai ocupat funcția de purtător de cuvânt al Guvernului în perioada decembrie 2021 - iunie 2023, în timpul mandatului de premier al lui Nicolae Ciucă. La momentul respectiv, a fost responsabil de prezentarea publică a deciziilor Executivului și de comunicarea cu jurnaliștii.

În iunie 2023, el a fost înlocuit din această funcție de Mihai Constantin, jurnalist cu experiență în televiziune.

În calitate de purtător de cuvânt, Dan Cărbunaru va avea rolul de a transmite pozițiile oficiale ale Guvernului și de a asigura comunicarea cu presa în legătură cu activitatea și deciziile Executivului.