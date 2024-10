Guvernul a aprobat plata a două proiecte pentru Republica Moldova din surplusul rezultat după închiderea unei misiuni OSCE în Ucraina

Executivul a aprobat, miercuri, plata unei contribuiții financiare voluntare de 27.394,86 Euro către două proiecte derulate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu impact în Republica Moldova.

Printre actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 16 octombrie 2024 se numără și hotărârea privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către două proiecte extrabugetare ale OSCE derulate în 2024 în beneficiul Republicii Moldova, prin redirecţionarea surplusului aferent României calculat în urma închiderii Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) din Ucraina, potrivit Agerpres.

Este vorba de plata unei contribuţii financiare voluntare de 27.394,86 Euro.

Proiectele vizează inclusiv sprijinirea reformelor democratice în Republica Moldova.

Contribuţiile sunt alocate astfel: 15.000 Euro pentru proiectul Strengthening Inclusive and Accountable Democratic Institutions şi 12.394,86 Euro pentru proiectul Innovative Policy Solutions to Mitigate Money Laundering Risks of Virtual Assets.

„Aceste proiecte urmăresc consolidarea instituţiilor democratice şi combaterea spălării de bani prin active virtuale, sprijinind reforme democratice şi modernizarea Republicii Moldova. România contribuie, astfel, la stabilitatea regiunii şi sprijină eforturile OSCE, care se confruntă cu dificultăţi financiare cauzate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată într-o informare a Givernului.