Gorghiu, despre deficitul de magistraţi: O preocupare, dar nu îngrijorare

Ministra Justiţiei, Alina Gorghiu, susține că deficitul de magistraţi nu mai reprezintă o îngrijorare, anunțând că în cursul acestui an vor intra în sistem aproximativ 700 de persoane.

Întrebată despre deficitul de magistrați, Alina Gorghiu a afirmat că nu este îngrijorată, deoarece „s-au mai liniştit lucrurile în sistemul judiciar”, cu referire la faptul că legea pensiilor nu a dus în cele din urmă la pensionări masive.

”Este, cred, întrebarea la care răspund o dată pe săptămână, cu preocupare, dar nu cu îngrijorare. Se vorbeşte în permanenţă de acest deficit în rândurile magistraţilor, el este real pentru că, din cei 5.000 şi ceva de exemplu de judecători avem aproximativ 1000 de locuri vacante, asta pe judecători. La procurori, din aproape 3000 de locuri sunt cred că până într-o mie, vreo 940 de locuri vacante. Deci există un deficit de magistraţi, însă s-au mai liniştit lucrurile în sistemul judiciar. Legea pensiilor nu a avut efectele pe care în mod alarmist le anunţau în spaţiul public anumite voci.

Sigur, sunt ieşiri din sistem la pensie, le permite legea, însă nu atât de multe pe cât ne-am îngrijorat noi anul trecut că vor fi. Anul acesta, de exemplu, vor fi în opinia mea şi conform datelor de la Consiliul Superior al Magistraturii, aproximativ 700 de magistraţi noi intraţi în sistem. Sunt două examene declanşate anul trecut de Consiliul Superior al Magistraturii, unul pentru cei care au vechime în profesie juridică, au fost scoase cam 400 de locuri cu posibilitatea de suplimentare a încă 89 de locuri iar la INM, examenul se va finaliza în martie şi avem 300 de locuri”, a afirmat Gorghiu.

Mai exact, conform ministrei, anul acesta vor intra în sistem aproximativ 700 de magistrați, numărul fiind mai mare comparativ cu cel al pensionărilor.

”Acesta este un lucru foarte bun, ieşirile la pensie sunt sub acest număr chiar astăzi mă uitam la informațiile venite de la președinție, sunt 5 magistraţi care erau la pensie care au solicitat reintegrarea în sistem şi nu cumulează pensie cu salariu ci au făcut opţiunea de salariu. Din punctul meu de vedere această problemă reală a deficitului, aceste măsuri pe care CSM-ul le ia cu politicile publice pe care Ministerul le face, cred că va pute fi echilibrat, rezolvat într-un an, maxim doi ani de zile. Să nu uităm că am avut acea mare problemă că doi ani de zile nu am avut examen la INM și din motive „binecuvântate” am avut un mic blocaj, dar s-a rezolvat este depășită această etapă, le mulțumesc colegilor din magistratură că au înțeles că e o perioadă dificilă”, a mai spus Gorghiu.

Apelul ministrului Justiției la adresa magistraților

Ministrul Justiţiei a lansat și un apel public la adresa magistraților care au s-au alăturat protestelor personalului auxiliar din magistratură.

„Fac și un apel, apel pe care l-au făcut și cei din UNBR, ieri, mi-aș dori să se întoarcă în sălile de judecată. Actul de justiție este un serviciu public, cetățeanul trebuie să știe că accesul la Justiție este neîngrădit și că oricând are nevoie de acces la justiție, poate să îl aibă. Cred că a fost suficient momentul acesta de semnal din partea sistemului, l-am înțeles cu toții, am găsit o formă echilibrată pe Legea Pensiilor pentru magistrați, discutăm despre soluții în permanență, s-au găsit resurse la finalul anului din partea Guvernului pentru a plăti și tranșele restante, vom găsi soluții în continuare pentru toate problemele din sistem, dar cred că aceste probleme nu trebuie să impacteze beneficiarul actului de justiție. Rugămintea pe care o adresez către magistrații din România este să înțeleagă că putem, prin dialog, să rezolvăm aceste probleme pe care le au și dânșii, dar și cetățenii trebuie să beneficieze de un act de justiție așa cum trebuie”, a conchis ministrul.

Uniunea Naţională a Barourilor (UNBR) a solicitat, luni, autorităților competente sesizarea Curții Constituționale a României în vederea constatării existenței unui conflict de natură constituțională între Guvernul României și reprezentanții Justiției pe tema restanțelor salariale amânate de Executiv.

Reamintim că mai multe instanțe au decis la sfârșitul anului trecut să susțină forma de protest declanşată de personalul auxiliar de specialitate, prin hotărârea din 9 decembrie a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, vrând să atragă atenția asupra problemelor semnificative legate de salarizare și drepturile de muncă. Astfel magistrații au început o formă de protest ce constă în soluționarea doar a cauzelor cu caracter foarte urgent.