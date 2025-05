Gigi Becali răspunde la ultimele afirmaţii ale lui George Simion care îl vizează: „Bă, puterea nu se câștigă pe Tiktok, că e a dracilor!”

Gigi Becali a reacţionat după ce George Simion l-a acuzat de corupţie şi a declarat că acesta este „acaparat şi dominat de TikTok şi internet” şi că l-a avertizat după pierderea alegerilor că „o să dea de belele”.

Continuă războiul declaraţiilor între Gigi Becali şi George Simion, izbucnit imediat după ce liderul AUR a pierdut alegerile prezidenţiale în faţa lui Nicuşor Dan.

Într-o intervenţie la Digi25, Gigi Becali a comentat ultimele afirmaţii ale lui George Simion adresa sa, potrivit cărora ar fi corupt, după ce i-a cerut acestuia să recunoască bărbăteşte că a pierdut alegerile şi l-a avertizat că „o să dea de belele”.

„El este acaparat și dominat de Tiktok și internet. Acolo dracii te fac praf. L-au luat dracii și l-au făcut că nu știu ce, i-au dat putere, i-au dat voturi, sondaje, ca dovadă că după aia au dat drumul și a venit în cap. El crede că mai poate fi ridicat”, spune Gigi Becali.

În ceea ce priveşte afirmaţia lui George Simion că se sfătuieşte cu Călin Georgescu şi nu cu „oameni corupţi”, făcând referire directă la Gigi Becali, omul de afaceri a fost tranşant.

„Eu sunt corupt, care n-am niciun dosar penal și care sunt omul sistemului și mă apără sistemul... Care e sistemul ăsta? Unde este, că eu nu știu?! Tot aud sistemul, sistemul, sistemul. Mă, ce este ăsta, sistemul? Că văd că vă faceți de cap, baie de sânge, jupuiți în piața publică și văd că sistemul, dacă era un sistem, atunci vă lăsa pe voi, mă, să faceți ce vreți?”, a comentat el.

„El nu ar fi om rău, dar Tiktok-ul îl înnebunește”

În ciuda tuturor conflictelor dintre ei, Gigi Becali îi găseşte totuşi o scuză lui George Simion: l-a înnebunit TikTok-ul, altfel nu ar fi un om rău.

„Să mă facă pe mine să regret eu, că eu sunt cel mai mare contestatar al lui. Hai să vedem cum face. El nu înțelege că nu mai am niciun pic de putere, nimic, nimic, nimic, nimic. Zero. El asta nu-și de seama și tot încearcă să câștige puterea pe Tiktok. Bă, puterea nu se câștigă pe Tiktok. N-ai cum s-o câștigi pe Tiktok, că este a dracilor. Dracii ți-o dau, te ridică în sus, cum l-au de ridicat şi pe el. Când i-au dat drumul, a venit în cap și s-a trezit omul că nu mai știe ce-i cu el. El nu ar fi om rău, dar Tiktok-ul îl înnebunește”, crede omul de afaceri.

„Bine, mă, sunt corupt”

George Becali a dezvăluit că are un mesaj de la George Simion, în care liderul AUR spune despre el că este „cel mai curat om” pe care l-a întâlnit şi că toate declaraţii liderului AUR sunt doar pentru vizibilitate pe TikTok şi internet.

„De ce spune el de mine lucrurile astea, domnule? A încercat să mă corupă sistemul, ca să spun adevărul. Adică, cu alte cuvinte, bă eu nu am vrut să recunosc. M-a păcălit Becali, coruptul ăla ca să recunosc că am pierdut alegerile. Sistemul m-a vrăjit. Asta spune el acuma. El vrea să se justifice Tiktok-ului și internetului”.

„Nu vreau să râd de el. Deci, eu sunt omul corupt. Păi, vă arăt eu mesaj: «Mulțumesc, nea Gigi, că ești cel mai curat om pe care l-am întâlnit». Acuma nu mai sunt curat, acuma sunt corupt. Bine, mă, sunt corupt atunci”, a încheiat Gigi Becali.