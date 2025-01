Gheorghe Flutur nu mai este președintele PNL Suceava: de ce a demisionat. „Toate au un început şi un sfârşit”

Preşedintele organizaţiei judeţene Suceava a Partidului Naţional Liberal (PNL), Gheorghe Flutur, şi-a anunţat, marţi, demisia din această funcţie.

Decizia vine pe fondul pierderii atât a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al CJ Suceava, cât şi a alegerilor prezidenţiale.

Într-o declaraţie de presă făcută marţi, Flutur susţine că a vrut să demisioneze după alegerile locale, însă a rămas în funcţie la insistenţa primarilor liberali, scrie Agerpres.

"Imediat după alegerile locale din 2024, am avut intenţia de a demisiona din această funcţie deoarece pierdusem alegerile pentru Consiliul Judeţean Suceava, deşi obţinusem un scor de peste 40%, care însă nu a fost suficient. La acel moment, primarii PNL şi foarte mulţi membri ai partidului m-au rugat să rămân, având în vedere că urma un an electoral. Am acceptat să rămân în funcţie. Acum, la începutul acestui an, am realizat un bilanţ al carierei mele politice. Am fost, timp de aproape 24 de ani, preşedinte al organizaţiei liberale Suceava. Împreună cu membrii liberali, am avut multe realizări şi am lăsat o amprentă pozitivă în administraţia liberală suceveană. Totuşi, toate au un început şi un sfârşit", a afirmat Flutur.

Luni, Ioan Bălan, deputat PNL de Suceava, a declarat într-o intervenție la postul de radio Top Suceava, că Gheorghe Flutur ar trebui să facă un pas în spate şi să renunţe la şefia filialei PNL Suceava.