Tensiuni în PNL Suceava. Se cere demisia lui Gheorghe Flutur de la şefia filialei: „A devenit toxic”

Ioan Bălan, deputat PNL de Suceava, a declarat luni, într-o intervenție la postul de radio Top Suceava, că Gheorghe Flutur ar trebui să facă un pas în spate şi să renunţe la şefia filialei PNL Suceava.

„Îmi asum această poziție dificilă, pentru că sunt printre puținii care pot să-l înfrunte, să-l determine pe Flutur să înțeleagă că rolul său în fruntea acestui partid a devenit toxic. Și asta, prin prisma faptului că sunt principalul depozitar al cunoștințelor parcursului politico-administrativ al lui Gheorghe Flutur și din această postură cred că am forța necesară de a-l face să lase PNL să meargă pe drumul lui mai departe”, a explicat Ioan Bălan într-o intervenție la postul de radio Top Suceava.

Deputatul a susținut că este conștient de consecințe. „Pentru partid voi face în așa fel ca să-l protejez cât mai mult, expunându-mă pe mine maxim. Sunt suficient de bărbat să duc până la capăt această bătălie care nu trebuie să producă nici vreun fel de beneficiu pentru mine personal. Nu e o bătălie din care eu să ies câștigat în vreo funcție în conducerea partidului, cum vrea să spună ”Guru” că vreau să fur partidul. Nu e pentru mine. Nu voi fi candidat”, a mai spus Ioan Bălan.

Liberalul a invocat rezultatele obținute la ultimele rânduri de alegeri, afirmând că se impune o schimbare, în contextul în care scorurile obținute au fost din ce în ce mai mici. „Datorită dorinţei sale de a se menţine în fruntea PNL, fără să-i pese de consecinţe, a făcut o campanie electorală bazată doar pe persoana sa. A dus la o saturaţie în rândul alegătorului, promovându-se doar pe sine, de unul singur, îndemnând activul de partid să facă campanie special pentru lista de la Senat, spunând că la deputaţi este treaba lor. Ştiţi care-i consecinţa acestui mesaj? Ne-a dus în situaţia în care doar cu o sută de voturi în plus am fi putut avea şi al doilea deputat PNL de Suceava”, a mai precizat liberalul.

Deputatul Ioan Balan a relatat că „primarii erau obligaţi să-l cheme pe Flutur la inaugurări şi să facă cunoscut faptul că doar cu Flutur şi numai cu el s-a putut realiza acel obiectiv. Primarilor şi parlamentarilor liberali le era interzis să meargă la ministere fără ştirea lui Gheorghe Flutur. De mult timp domnul Flutur a avut o poziţie de guru. Din păcate, în mare parte am ştiut, am tăcut şi am acceptat. Şi din acest motiv mă simt la fel de vinovat ca şi el. Şi de ce am făcut lucrul acesta? Din pragmatism politic, pentru că o bună bucată de timp lucrul acesta ne-a profitat politic, am câştigat, dar toată această poziţionare ne-a dus la crearea unui monstru, cu ghilimelele de rigoare, politic, a unui balaur politic”.

„Omul acesta (Flutur – n.r.) nu va înţelege să meargă acasă decât dacă va fi dezgolit, dezbrăcat public de ceea ce este el cu adevărat. Şi credeţi-mă, Ioan Balan este cel care îl cunoaşte până în rărunchi, cum se spune la noi. Ca acceleraţia la maşină, o voi face uşor, uşor, uşor. Este decizia lui cât, din ceea ce cunosc eu, să apară public”, a mai avertizat Ioan Balan.

Potrivit sursei citate, liderul filialei sucevene a PNL, senatorul Gheorghe Flutur, nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere.