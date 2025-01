George Simion anunță un protest la Bruxelles față de anularea alegerilor prezidențiale din România

George Simion anunță că miercuri va avea loc, la Bruxelles, un protest față de anularea alegerilor din România. Liderul AUR consideră că o interzicere a candidaturii lui Călin Georgescu la prezidențialele din luna mai ar fi neconstituțională.

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Simion a precizat că miercuri, de la ora 15, va fi organizată o acţiune simbolică de protest în faţa Parlamentului European, în Place de Luxembourg, și a făcut apel la invitaţii internaţionali să participe.

Liderul AUR a vorbit despre o criză constituțională în România.

"Trebuie să vedem ce putem face, începând de luni, când revenim pe băncile Parlamentului pentru a sparge această tăcere mormântală. Sigur că ei vor să fie interpretat altfel raportul Comisiei de la Viena. Sigur că eu am spus clar și am explicat românilor: Comisia de la Veneția a spus că avem de-a face cu o lovitură de stat. Am cerut și o sesiune extraordinară pentru a analiza ce s-a întâmplat la alegeri. Sper, pentru că avem semnăturile strânse, peste 155, joi și vineri să întrunim Parlamentul și să discutăm doar despre aceste lucruri pentru că, altfel, îl vom auzi în continuare pe Fenechiu sau pe alți oameni părtași la lovitura de stat că vor pretinde că nu s-a întâmplat nimic și vor vrea să reorganizeze alegeri și rânduri de alegeri până o să iasă cum vor ei probabil”, a spus George Simion, potrivit sursei citate.

„Au pus mâna pe putere și nu vor să o mai lase”

Liderul AUR a mai declarat că nu este posibilă „ideea vehiculată că Georgescu nu poate candida”.

„Pe ce baze? Este ilegal, neconstituțional, nu putem să-i lăsăm să-și facă de cap. Avem de-a face cu niște bandiți, hoți, care au capturat statul român, care au pus mâna pe putere și nu vor să o mai lase. Tranziția democratică a puterii nu mai are loc în România, controlează majoritatea televiziunilor, partidelor. Statul român este capturat și ne trebuie parteneri, fie și de conjunctură. Trebuie să trecem peste această criză constituțională", a dăugat George Simion.