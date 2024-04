Geoană, îndemn adresat diasporei: Sper să văd cea mai înaltă rată de participare la alegeri, în particular la cele prezidențiale

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a atras atenția că alegerile din acest an sunt cruciale pentru viitorul României, îndemnând diaspora să se înscrie pentru a putea participa la vot. Geoană a afirmat că speră „din inimă” să vadă cea mai mare rată de participare la alegeri, în special la cele prezidențiale, unde pe de altă parte este cotat în sondaje ca favorit.

„Alegerile din acest an sunt cruciale pentru viitorul României! Lucrurile pot continua ca până acum sau putem face saltul către dezvoltare. Astăzi, se deschide Registrul Electoral pentru înscrierea Diasporei pentru votul din acest an și sper să văd cea mai mare rată de participare la alegeri, de după anii ‘90. Este un gest de maturitate democratică, pentru că nu trebuie să-i lăsăm pe alții să ne aleagă destinul, trebuie să ni-l decidem singuri”, a precizat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mircea Geoană a transmis, luni, cu ocazia deschiderii Registrului Electoral pentru înscrierea Diasporei pentru votul din acest an că este „enorm de important ca toți românii și româncele din diaporă, care în măsura posibilului ar trebui să se înregistreze măcar”. Geoană a afirmat că speră „din inimă” să vadă cea mai înaltă rată de participare, din ultimii 25 de ani, la alegerile din acest an, „în particular la cele prezidențiale”.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a comunicat, luni, procedura de înregistrare a alegătorilor români aflați în afara țării pe portalul www.votstrainatate.ro pentru alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an. Românii din diaspora vor trebui să opteze pentru vot prin corespondenţă sau într-o secţie de votare.

Începând de luni, alegătorii români care doresc să voteze la alegerile prezidențiale și/sau la alegerile parlamentare din acest an prin corespondență sau la o secție de votare din străinătate mai aproape de domiciliu sau reședință se pot înregistra online pe portalul www.votstrainatate.ro.

În prezent, ultimele sondaje pentru alegerile prezidențiale 2024, îl arată favorit pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care nu și-a anunțat încă oficial candidatura.

Alegerile prezidențiale vor avea loc în acest an pe 15 și 29 septembrie, iar mandatul lui Mircea Geoană, de secretar general adjunct al Alianţei Nord-Atlantice, urmează să expire în octombrie 2024.