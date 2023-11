Viceprimarul Sectorului 6, exclus din USR, ii dă în judecată pe Vlad Voiculescu și Alin Stoica pentru calomnie

Viceprimarul Sectorului 6, Alexandru Gâdiuță a anunțat că va depune acțiune în instanță pentru calomnie împotriva lui Vlad Voiculescu şi a lui Alin Stoica, după ce a fost exclus la începutul săptămânii din USR.

Alexandru Gâdiuță a anunțat că va depune acțiune în instanță împotria liderului USR București, Vlad Voiculescu, dar și a președintelui filialei Sector 6 USR, Alin Stoica. Viceprimarul a transmis că va depune și denunț la DNA privind modul în care firma lui Alin Stoica ar fi primit un contract de la ALPAB, anunță AGERPRES.

"Este o profundă nedreptate pe care nu o pot trece cu vederea, este o execuţie care pare desprinsă din procedurile de lucru staliniste. De asemenea, voi depune un denunţ la DNA privind modul în care Alin Stoica, ex-prefect al Bucureştiului şi membru în conducerea USR Bucureşti, se pare ca a obţinut prin atribuire directă un contract de la o instituţie publică al cărui director este un membru USR Bucureşti, aflat în subordonare ierarhică faţă de acesta, conform propriilor declaraţii făcute de Alin Stoica în scris pe un grup intern", a susţinut Alexandru Gâdiuţă.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, viceprimarul a afirmat că declarațiile făcute împotriva sa sunt nefondate și este regretabil că s-a ajuns la această situație „între colegii care ar trebui să muncească pentru un scop comun - acela pe care l-am promis cetățenilor când le-am cerut și obținut votul”.

Viceprimarul Sectorului 6 a atașat în postarea sa anunțul referitor la faptul că ALPAB a acordat prin atribuire directă un contract cabinetului Avocat Alin Stoica, în luna februarie, în valoare de aproximativ 5.000 de euro.

Biroul Municipiului București a decis cu unanimitate excluderea din USR a lui Alexandru Gâdiuță

Biroul Municipiului Bucureşti al USR a decis cu unanimitate de voturi excluderea din USR a lui Alexandru Gâdiuţă, viceprimarul din Sectorul 6. La rândul său, viceprimarul a anunțat că va ataca decizia, susținând că i s-au adus mai multe acuzații nefondate.

„Azi noapte, după aproximativ două ore de audieri, Biroul Municipal condus de Vlad Voiculescu a decis să mă excludă din USR, partid pe care l-am fondat împreună cu Nicuşor Dan şi alţi oameni dornici de schimbare în 2015. Am demontat toate acuzaţiile, supoziţiile şi calomniile, dar nu a contat. Fracturi de logică lipsite de dovezi au stat la baza excluderii. Cronologic, am fost acuzat în sesizare de angajarea de userişti în instituţiile pe care le am în coordonare prin mecanisme similare celor folosite de PSD şi PNL. Dar şi de faptul că aş fi permis ca una dintre instituţiile pe care le am în coordonare să fie utilizată ca 'poartă de intrare discretă pentru toţi membrii PNL Sector 6, care ar fi câştigat acolo concursuri şi au intrat astfel în administraţia locală”, a relatat Gâdiuţă.

„Voi folosi toate căile de atac interne şi externe împotriva acestei decizii. Totul este o mizerie. Voi depune plângere împotriva celor care m-au calomniat. Odată cu această înscenare am aflat lucruri despre inchizitorii mei, lucruri pe care, dacă se confirmă după ce le verific, vi le voi comunica vouă şi organelor abilitate sub formă de plângeri. Voi continua mandatul, voi continua să lupt pentru comunitate”, a mai transmis Alexandru Gâdiuță cu privire la excluderea sa din partid.

Biroul Municipal București al USR a transmis că „Ne reiterăm fermul angajament faţă de principiile promovate de USR: integritate şi bună guvernare. Orice reprezentant al USR din administraţia publică are obligaţia de a promova şi proteja valorile USR, de a modela politici publice conforme cu aceste valori şi de a acţiona în instituţiile publice pe care le conduce în conformitate cu acestea”.