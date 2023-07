Firea și Pandele, atacați de primarul PSD de Buzău: Este imposibil să nu știi cu ce oameni lucrezi

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, crede că Gabriela Firea are șanse mici să mai fie susținută de partid pentru o candidatură la Primăria Capitalei, iar soțul acesteia, Florin Pandele, ar trebui și el să facă un pas în spate, în urma scandalului azilurilor groazei.

Întrebat la Digi 24 dacă Gabriela Firea va mai fi susținută de PSD în candidatura pentru primăria Capitalei, primarul Buzăului a declarat că va fi „foarte dificil pentru că deficitul de imagine este foarte, foarte mare.”

„După părerea mea este foarte dificil pentru că deficitul de imagine este foarte, foarte mare. A fost și senator. Este imposibil să nu știi cu ce oameni lucrezi. Și angajezi acei oameni în care ai încredere. Indiferent în ce instituție ai fi, privată sau publică, trebuie să ai grijă cu oamenii care te înconjoară pentru că ei sunt echipa ta. Dacă Firea a făcut echipă cu asemenea om și este bun la toate, Doamne ferește, și-a făcut-o cu mâna ei,” a spus Constantin Toma.

Edilul Buzăului admite că imaginea PSD a suferit foarte mult din cauza scandalului azilelor groazei. „Îmi amintesc acum câțiva ani de zile, trăia soacra mea și am fost cu soția mea la mai multe azile și nu ne-a plăcut ce am văzut. Până la urmă am găsit ceva la Tunari care ne-a convenit. Pentru că soția mea zicea: «Eu nu-mi las mama aici să moară în condițiile astea». Situația asta, bineînțeles, era cunoscută de foarte multă lume, iar cei care aveau răspundere, mă refer în primul rând la organele statului care aparțin de Ministerul Muncii trebuiau să-și facă datoria,” a povestit Toma.

Primarul consideră că Gabriela Firea este vinovată în acest scandal pentru că nu și-a verificat oamenii cu care a lucrat. „Și eu, și alți colegi, de aici de la Buzău, discutam, măi, când își dă Gabi Firea demisia, pentru că, uite, Budăi, chiar dacă nu a avut o legătură așa de directă cu a avut Firea, și-a dat demisia pentru că a văzut care era situația,” a precizat Constantin Toma. „Vina este evidentă, chiar dacă nu a știut absolut nimic, este vinovată că nu și-a verificat oamenii cu care lucrează. Până la urmă, e o vorbă la noi la țară, aici, «Cine se aseamănă se adună». Deci nu poți să ai în echipa ta un asemenea monstru și tu să nu ai nicio reacție și să nu simți nimic,” a adăugat edilul.

Mai mult, Toma crede că „toată lumea” trebuie să facă un pas în spate, inclusiv Florentin Pandele, reluând o cerere a premierului Ciolacu. „Toată lumea. Marcel Ciolacu se referă la toată lumea. Au știut sau nu au știut, nu au știut dar trebuiau să știe. Inclusiv Florentin Pandele, bineînțeles,” a declarat primarul. „Vrei, nu vrei, esti un fel de colector de informații. Pentru că îți vin tot felul de informații din canale oficiale. Lumea vorbește. Era imposibil ca o astfel de informație să nu se știe în localitatea Voluntari care nu este nici New York, nici Istanbulul. E o localitate mică în care tot ce mișcă acolo, bineînțeles, ajunge și la primar. Dacă dumnealui nu are canalele să se informeze, asta este o chestie gravă. Este foarte, foarte grav și ne afectează pe toți ca români. Nu numai ca imagine. Pentru că avem cu toți părinți, bunici și, Doamne ferește, să se afle într-o asemenea situație. Cum poți să-ți lași părintele acolo pe mâna unor monștri?”, a explicat Constantin Toma.

Gabriela Firea a demisionat vineri din funcția de ministru al Familiei și s-a autosuspendat de la șefia PSD București, în urma scandalului azilelor groazei, la o zi de la demisia ministrului Muncii, Marius Budăi.