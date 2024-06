Firea se aștepta să piardă alegerile: „Dar nu la o diferență atât de mare. Îmi pare rău”

Senatoarea PSD Gabriela Firea a transmis, miercuri, că se aștepta să piardă cursa pentru Primăria Generală a Capitalei, „dar nu la o diferenţă atât de mare”, și că îi pare rău că nu a reușit să obțină un scor mai bun.

„161.761 de bucureșteni m-au votat duminică și le mulțumesc din tot sufletul pentru că au crezut în mine, în echipa mea și în soluțiile propuse de noi. Sunt convinsă că m-au votat cu mintea, inima, credința și empatia lor, așa cum i-am rugat în campanie. O campanie mult prea scurtă, față de nevoia de a aduce aminte ce am realizat ca primar general și, mai ales, pentru a explica ce voiam să rezolv în continuare”, a scris Gabriela Firea într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Senatoarea PSD a afirmat că mereu a dat dovadă de „modestie și demnitate” atunci când a fost câștigătoare și că așa va rămâne și acum, când ocupă locul doi.

„De aceea, nu mă voi apăra învinovățind pe altcineva. Îmi fac doar mie reproșuri din care, cu siguranță, am să învăț pentru viitor. Și, a propos de viitor, din păcate observ că sunt anumiți analiști mai preocupați de “cariera mea politică” decât de viața oamenilor, de cum vor trăi ei de-acum înainte în București : mai bine, la fel sau mai puțin bine. Un parcurs politic al cuiva este un fir de nisip comparativ cu existența oamenilor. Soarta lor ar trebui să ne preocupe pe toți”, a spus Firea.

Social-democrata a mai arătat că își reproșează că: „nu am reușit să mă întâlnesc cu mai mulți bucureșteni, că nu am ajuns în toate cartierele din cele șase sectoare, că nu a fost timp să dezbat problemele Capitalei cu mai multe organizații, asociații, entități civice, că nu am reușit să particip la mai multe interviuri radio, televizate sau din presa scrisă, în această lună intensă”. „Este posibil ca în puținele apariții în mass media să fi vorbit prea tehnic, prea administrativ, limbajul acesta este rodul muncii și experienței dar nu e creator de emoție și nu este deloc atractiv”, a adăugat Gabriela Firea.

De cealaltă parte, afirmă că nu-și reproșează, însă, că a acceptat să candideze „pe ultima sută de metri, când ceilalți candidați se aflau în plină pre-campanie, lansați cu bugete imense și nemăsurate de instituții”.

Firea: Mă așteptam să pierd

Gabriela Firea a spus că se aștepta să piardă, dar nu la o diferență atât de mare, adăugând că vor mai fi examene politice anul acesta pentru care PSD trebuie să se pregătească mai bine.

„Mă așteptam să pierd, din cauza candidaților numeroși din centru-stânga bazinului politic, dar nu la o diferență atât de mare. Vom analiza cu toții care au fost cauzele. (...) Îmi pare rău că nu am reușit să obțin mai mult acum. Activitatea mea nu se va opri aici. Voi fi neobosită în a promova modernizarea comunităților, drepturile femeilor, egalitatea de șanse și protejarea sănătății tuturor”, a mai spus social-democrata, felicitând câștigătorii alegerilor de duminică și mulțumind colegilor care au susținut-o în cursa pentru Capitală.

De altfel, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus în cadrul unui interviu la B1TV , duminică noaptea, că scorul de la Primăria Capitalei „este o lecție de democrație pe care o respectăm”, mulțumindu-i Gabrielei Firea: „pentru că a făcut o campanie foarte bună și a făcut tot ce a putut pentru ca PSD să aibă un scor bun în București”

Actualul primar Nicuşor Dan, candidat independent susținut de ADU, a câştigat un nou mandat la Primăria Capitalei, obţinând 48,3% din voturi (349.328), potrivit rezultatelor parțiale prezentate pe site-ul rezultatevot.ro. Senatoarea PSD, Gabriela Firea, s-a clasat pe locul al doilea, obținând 22,33% din voturi, respectiv 161.471.