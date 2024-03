Firea, reproșuri adresate lui Ciolacu: Se pare că se caută orice variantă, numai să nu fiu eu candidat. Nu a luptat suficient pentru mine

Gabriela Firea, prim-vicepreședintă a PSD și pretendentă la funcția de primar general, susține că șeful partidului, Marcel Ciolacu, nu și-a dat silința pentru o propune pe ea drept candidat pentru funcția de edil, deși îi fusese promis acest lucru.

„Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucureşti, fiind candidatul cel mai bine plasat în toate sondaje, urmând ca sectoarele să fie împărțite. Am fost la nenumārate şedințe interne de partid şi ale Coaliției în care aceasta a fost discuția cât se poate de serioasă. A urmat o răzgândire motivată de “hate-ul” pe care l-aş putea stârni, în rândul electoratului de aşa-numit de dreapta. Consider că este doar un pretext”, a afirmat Gabriela Firea într-un interviu pentru Bugetul.ro.

Repreznentanta PSD susține că și în 2020 a fost la un pas de victorie. „Am câştigat o dată Primăria Capitalei cu scor peste partid iar când am pierdut, la diferență mică față de contracandidat, am avut aproape 40% iar partidul a luat 26% la alegerile parlamentare de acum 3 ani şi 16% la europarlamentarele trecute. Cum se dă cu piciorul acum candidaturii mele, prin care în mod cert l-aş fi trimis acasă pe domnul Nicușor Dan, vor trebui să dea explicații liderii Coaliției”, a continuat Firea.

Apoi, prim-vicepreședinta PSD a transmis direct faptul că încercată sub orice formă scoaterea sa din cursă și a lansat un avertisment. „Din motive politice, se pare că se caută orice variantă, numai să nu fiu eu candidat. Chiar cu riscul de a rămâne actualul primar în funcție (...) După ce se va anunta oficial candidatul stabilit de Coaliție, voi anunta public ce voi face în continuare”, a completat Firea.

Nu în ultimul rând, aceasta a punctat faptul că Marcel Ciolacu nu a luptat suficient pentur candidatura sa: „Nu cred că a luptat suficient pentru candidatura mea. Nu cunosc motivul. Pot doar bănui”