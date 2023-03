Eugen Tomac: Comisia Europeană recunoaște că decizia din 8 decembrie este una incorectă și regretabilă

Președintele PMP susține că oficialii Comisiei Europene recunosc că decizia din 8 decembrie, referitoare la aderarea României la Schengen, este incorectă și regretabilă. Tomac a publicat răspunsul pe care l-a primit din partea oficialilor de la Bruxelles la scrisoare adresată referitoare la Schengen.

„Comisia Europeană recunoaşte că decizia din 8 decembrie 2022 este una incorectă şi regretabilă. Prin urmare, validează în mod oficial argumentele pe care le-am invocat atunci când am pornit acţiunea la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, în răspunsul la întrebarea pe care am adresat-o, subliniază importanţa eliminării controalelor la frontierele interne pentru libera circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor şi pentru consolidarea competitivităţii în UE”, a scris, marţi, pe Facebook, Eugen Tomac, potrivit News.ro.

Potrivit liderului PMP, Comisia Europeană „recunoaște că ne sunt încălcate drepturi și ne este îngrădit potențialul pe care ni-l oferă spațiul Schengen.

„Comisia Europeană face precizarea că este în continuă colaborare cu statele membre pentru a ajunge la un acord unanim în ceea ce priveşte aderarea României. Deşi Comisia Europeană nu şi-a asumat în mod direct o acţiune la CJUE, recunoaşte că ne sunt încălcate drepturi şi ne este îngrădit potenţialul pe care ni-l oferă spaţiul Schengen. Prin urmare, acest răspuns este foarte util în demersul pe care l-am iniţiat la CJUE. Sunt sigur că vom reuşi să facem dreptate pentru România şi ne vom obţine dreptul de a fi liberi în Europa, aşa cum ne dorim şi aşa cum merităm”, a adăugat Tomac, potrivit sursei citate.

Europarlamentarul Eugen Tomac a înaintat, la începutul lunii februarie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene o sesizare prin care cere anularea votului împotriva aderării României din Consiliul JAI și recunoașterea dreptului țării de a intra în Schengen.

„Acțiunea pe care am demarat-o la Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o acțiune în anulare, care își are temeiul în art. 263 din TFUE”, a explicat deputatul european, arătând că acțiunea în anulare are cele mai mari șanse să fie admisibilă.



Eurodeputatul PMP a mai explicat totodată că a cerut „Curții să constate nelegalitatea deciziei implicite în urma votului de pe 8 decembrie, prin care Consiliul decide împotriva aplicării integrale a dispozițiilor acquis-ului Schengen în România”, deși decizia nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE, cum a fost cazul deciziei de primire a Croației, „însă reprezintă în continuare un act atacabil potrivit art. 253 TFUE”

Potrivit șefului PMP, drept urmare, membrii Consiliului JAI vor fi obligați să acorde un vot bazat pe cerințele tehnice de aderare la spațiul de liberă circulație, și nu va mai putea fi dat „un vot politic”, dacă Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene va constata că decizia prin care României i se refuză aderarea la Spațiul Schengen este una nelegală, fiind admisă acțiunea depusă.