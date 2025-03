Emil Hurezeanu rămâne la conducerea MAE. Actualul ministru de Externe nu va fi demis

Ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, rămâne la șefia MAE, în ciuda zvonurilor privind posibilitatea înlocuirii sale, după ce premierul Marcel Ciolacu l-a numit „un diplomat de modă veche”.

Emil Hurezeanu nu va fi demis de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe, potrivit Antena 3.

Amintim că premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat vineri dacă există posibilitatea ca ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, să fie demis, iar răspunsul său a fost: „Doamne ferește!”.

Ilie Bolojan a declarat joi faptul că astfel de critici, în public, știrbesc capacitatea de a face performanță. Declarația vine în contextul în care premierul Marcel Ciolacu a avut mai multe reacții publice critice la adresa ministrului de Externe.

„Eu nu am o experienţă de ani de zile în a administra poziţii naţionale, acesta este adevărul, dar am o experienţă, totuşi, de peste 20 de ani în administraţia locală. Din această experienţă am învăţat câte ceva.Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanţă, în public, nu faci decât să le ştirbeşti capacitatea de a face performanţă, nu doar lor, ca persoane, ci şi instituţiilor. Şi în general, dacă am avut astfel de probleme, am preferat să le analizez o dată, de două ori, de trei ori şi când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o.Dar nu am discutat public despre ea, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”, a explicat preşedintele interimar Ilie Bolojan.

„Nu este în dinamica diplomației care se impune acum cu SUA”

Ciolacu a vorbit însă, la începutul săptămânii, într-un interviu pentru Gândul despre noua ordine mondială instaurată după alegerea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Domnul Hurezeanu este, fără să-l jignesc, un diplomat de modă veche, într-o zonă de diplomație foarte bine adaptată la Europa. Nu este în dinamica diplomației care se impune acum cu SUA. Asta nu înseamnă că domnul Hurezeanu nu este un diplomat de excepție”, l-a caracterizat Ciolacu pe ministrul Afacerilor Externe.