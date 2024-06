Elena Lasconi și Dumitru Stanca, în cursa internă din USR pentru candidatura la prezidențiale

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, a anunțat, joi, că Elena Lasconi și Dumitru Stanca și-au depus candidatura pentru a fi ales candidatul partidului la alegerile prezidențiale

„Astăzi la ora 13:00 s-a terminat procedura internă de înscriere a candidaților pentru a fi desemnați drept candidați ai USR la alegerile prezidențiale. Avem doi colegi înscriși în această competiție: Dumitru Stanca din Olt și Elena Lasconi din Câmpulung. Sunt doi candidați care vor merge în fața congresului pentru a cere susținerea partidului pentru a fi candidații USR la prezidențiale”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu.

Moșteanu a explicat că urmează procedurile interne de validare a candidaturilor că s-au depus toate documentele necesare, de către Comisia Electorală și apoi vor fi trimise către Biroul Național și Comitetul Politic. „Comitetul Politic, mâine seară, mâine după-amiază va valida din punct de vedere politic candidaturile și le va trimite către Congres”, a adăugat purtătorul de cuvânt al USR.

Purtătorul de cuvânt al formațiunii a anunțat că aproape 200 de membri USR s-au înscris în competiţia pentru un loc din cele 24 în Biroul Naţional al partidului.

Cei 24 de noi membri ai noului Birou Național vor fi aleși, sâmbătă, 29 iunie, în Congresul partidului.

Noul preşedinte al USR, Elena Lasconi, a anunţat, miercuri, că îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale din acest an.

Întrebată dacă va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, în cazul în care va fi desemnată drept candidatul USR la funcţia supremă în stat, Lasconi a spus: "Da. Categoric. Şi voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult”. „Nu am încredere în sondaje. În 2020, când am candidat, mă puneau pe locul patru şi am câştigat cu 57% şi atunci era un scor istoric, acum, aproape 70%. Aşa cum am făcut şi la alegerile pentru preşedintele USR", a adăugat Elena Lasconi.

De altfel, primărița municipiului Câmpulung Muscel anunța într-un mesaj transmis colegilor de partid, în urmă cu peste o săptămână, că își va asuma candidatura la alegerile prezidenţiale.

Dumitru Stanca s-a înscris și în cursa internă a USR pentru desemnarea candidatului partidului la prezidenţiale din 2019, unde s-a clasat pe locul trei din patru, cu doar 5 voturi.