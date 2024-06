Dacian Cioloş o critică pe Elena Lasconi:„Atitudine aproape dictatorială”| Pas în spate în viața politică

Președintele partidului REPER, Dacian Cioloș, a anunțat că se retrage din prim-planul politicii după ce partidul său a ratat pragul electoral și n-a intrat în Parlamentul European. Fostul șef al USR a catalogat drept „aproape dictatorială” atitudinea Elenei Lasconi, care spunea că ar putea colabora cu REPER doar dacă Dacian Cioloș face un pas în spate.

„Eu rămân deocamdată în REPER, câta vreme și partidul și colegii acceptă ideea asta. Dar, așa cum am anunțat deja după alegerile europarlamentare, nu mai intenționez să joc un rol activ, să candidez, și intenționez să găsesc alte mijloace de exprimare. În ce fel o să fac în mediul acesta al societății civile, în mediul antreprenorial, urmează să văd”, a declarat Dacian Cioloș pentru aktual24.ro.

Președintele partidului REPER a adăugat că nu poate "să ofere mai multe detalii cu privire la planurile sale, „până când nu va avea mai multă claritate”.

„Am niște idei, într-adevăr, despre ce și cum aș putea să fac. Oricum, o să iau, cel puțin o perioadă, vreo două-trei luni, o pauză de reflecție. Și să văd cu familia, cu prietenii, mediul ăsta pe care l-am neglijat foarte mult în ultima perioadă. Am un cerc de prieteni, de colaboratori, foști colaboratori cu care am mai și lucrat pe domeniile astea în ultima perioadă, chiar dacă a fost mai puțin vizibil”, a explicat Cioloș, adăugând că nu și-a câștigat traiul din politică.

Eșecul REPER la europarlamentare

În ce privește eșecul REPER la alegerile europarlamentare, președintele formațiunii dă vina pe „handicapul” cu care a plecat de la început și anume că „partidul a fost mai puțin cunoscut”.

„Partidul REPER s-a constituit pentru că așa au dorit ceilalți colegi care au plecat din USR, pentru că au vrut un instrument de exprimare politică. Și eu am intrat ca membru fondator mai mult ca să-i susțin si să nu-i reneg, să zicem, mai degrabă decât din dorința de a susține un nou proiect politic. (...) Am spus: „Bun, dacă reușim să trecem pragul, de acum încolo leadership-ul partidului își va asuma mai vizibil o viziune și un proiect politic“. Dacă nu trecem pragul, am spus că îmi voi asuma acest lucru și că voi face un pas în lateral din postura de politician vizibil, pentru că, altfel, eu în partid n-aveam nici înainte responsabilități de conducere, ca să zic că îmi voi da demisia. N-aveam de unde sa-mi dau demisia decât din postura de membru”, a afirmat Cioloș.

Președintele REPER a afirmat că a decis să nu se retragă din postura de membru, deoarece: „Cred că aș face mai mult rău REPER-ului decât bine, pentru că aș trezi din nou tot felul de alte suspiciuni”.

Cioloș cataloghează atitudinea lui Lasconi ca fiind „aproape dictatorială”

Fostul șef al USR, poziție din care a demisionat în 2022, a criticat atitudinea Elenei Lasconi, afirmând că ar condiționa rămânerea în fruntea USR și candidatura la prezidențiale de un control total asupra Biroului Național al partidului.

„Uitați că, atunci când am spus că anumite lucruri nu sunt OK în USR și ca n-are rost să mai continui ca președinte al USR-ului dacă n-am putere de decizie atunci când obiectivele politice nu sunt împărtășite de majoritatea din Biroul Național, iată că acum suntem tot acolo! O candidată la președinția USR-ului (Elena Lasconi – n. red.) spune acum, aproape dictatorial, că dacă nu va avea o majoritate în Biroul Național, nu va accepta să fie președinte al partidului! Ceea ce eu am spus atunci (în 2022 – n. red.) a fost văzut ca o slăbiciune! Acum, după toată experiența din ultimii 2 ani, pare o normalitate! Chiar dacă eu cred că nici genul ăsta de comportamente extreme nu e unul bun”, a afirmat Dacian Cioloș.

Fostul șef al USR susține că nu și-a „dorit atunci să aibă toată puterea”, și că viitorul acestui partid este unul în care „mai multe tabere să lucreze împreună”. Cioloș menționează totodată că sistemul care i-a împins și menținut la putere pe cei care au eșuat în USR, „e tot acolo”.

„Eu nu mi-am dorit să am control asupra Biroului Național. Era foarte bine că exista majoritate a Biroului Național dintr-o altă tabără. Dar eu mi-am dorit să avem un modus vivendi, de conlucrare între taberele astea. Eu cred că ăsta e viitorul unui partid ca USR-ul, în care mai multe tabere să lucreze împreună. Nu să fie una exclusă, ca să preia dominarea o altă tabără, așa cum pare că încearcă să se întâmple acum! Adică pleacă ăștialalți, vin ăilalți și măturăm și îi scoatem complet în afară pe ceilalți! Eu cred că o iluzie, pentru că sistemul care i-a împins și i-a menținut la putere pe cei care acum au eșuat și și-au prezentat demisia e tot acolo!

Câtă vreme sistemul ăla nu e modificat, nu știu ce să zic… În sfârșit, sper să n-am eu dreptate, dar problemele rămân în continuare! Nu mai sunt efectele, dar cauzele rămân în continuare acolo! Și acolo cred că trebuie o asumare clară de mentalitate și de abordare”, a mai spus Dacian Cioloș.

Reprezentanții Partidului REPER au solicitat renumărarea voturilor pentru alegerile europarlamentare, după ce au luat 3,74% din voturi la alegeri, sub pragul de 5% necesar pentru intrarea în Parlamentul European, susținând că au primit numeroase sesizări privind posibile erori sau fraude.

Iar recent a convocat Consiliul Național al partidului pentru a stabili direcțiile politice pentru perioada următoare, vrând să înceapă discuțiile, atât cu noua conducere USR, cât și cu candidații independenți și celelalte partide proeuropene pentru a putea forma o alianță electorală și pentru a identifica cea mai bună formulă în alegerile care urmează.

Însă Elena Lasconi a afirmat într-un interviu la RFI că este în discuții cu partidul REPER, dar fără Cioloș.

”Există mulți oameni buni și în REPER, dar noi nu mai avem cum să batem palma cu domnul Cioloș, adică domnul Cioloș, dacă face un pas în spate, e foarte posibil ca noi să putem colabora cu foști colegi care sunt acum în REPER”, preciza Lasconi.

Întrebată ce înseamnă ca Dacian Cioloș să facă un pas în spate, Elena Lasconi a răspuns: ”Eu deja sunt în discuții cu ei. O să găsească ei varianta, nu le-o dau eu, că nu am de ce, eu sunt în USR, nu în REPER”.