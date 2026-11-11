Două senatoare alese pe listele SOS România au trecut la PSD. Despre cine este vorba

Senatoarele Cosmina Cerva și Rodica Cușnir au anunțat, miercuri, în plen afilierea la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD).

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„Anunț afilierea la grupul PSD din Senat", a spus Cosmina Cerva, președinta Comisiei pentru constituționalitate.

Rodica Cușnir a transmis că se afiliază și ea grupului PSD. „Anunț că începând de astăzi mă afiliez grupului parlamentar PSD din Senat", a declarat Cușnir, potrivit Agerpres.

Ele au făcut anunțurile în cadrul sesiunii de declarații politice şi interpelări a Senatului.

Cosmina Cerva şi Rodica Cuşnir au fost alese în decembrie 2024 în Circumscripția nr. 42 București şi, respectiv, Circumscripția nr. 35 Suceava pe listele S.O.S. România pentru Senat, apoi au făcut parte din grupul PACE - Întâi România.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a fost desființat pe 21 octombrie, după plecarea Cosminei Cerva, astfel încât grupul nu a mai îndeplinit condiția de a avea minimum șapte membri. În perioada 21 octombrie - 11 noiembrie ea a activat ca senator neafiliat.

Pe 2 şi 9 septembrie, alți șase senatori aleși în Parlament pe listele POT şi S.O.S. România şi-au anunțat în plen afilierea la grupul Partidului Social Democrat.