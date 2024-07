De ce l-ar prefera Traian Băsescu pe Joe Biden lui Donald Trump

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că îl prefera categoric pe Joe Biden lui Donald Trump. Acesta a explicat și de ce Biden ar fi fost un președinte mai bun în relația Statelor Unite cu România.

Întrebat cine, dintre Joe Biden şi Donald Trump, este cel mai bun preşedinte pentru România, Traian Băsescu a răspuns: „Categoric Biden. Oricât sunt eu de mofturos, nu-mi place că o ia în stânga în loc să o ia în dreapta, nu-mi place că-l confundă pe Zelenski, n-aş vrea să văd o America care spune „America first” , nu mă interesează de voi 9 (referindu-se la declarațiile lui Donald Trump - n.r.) . Atunci ce face cu cele 11 portavioane nucleare cu care ţine lumea în priză? Le retrage la San Francisco? Le face muzeu? Ce face cu ele? Ce face cu puşcaşii marini pe care îi are răspândiţi în toată lumea pe toate portavioanele? Ce face cu bazele nucleare din toată lumea? Le ia acasă?”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu la Digi24.

Traian Băsescu a vorbit și despre relaţia pe care a avut-o cu Joe Biden.

„Am avut relaţie excepţională, deci situaţia lui mă doare cu atât mai mult, cu cât vă pot spune puţini l-au citit, nici mari analişti n-au citit Parteneriatul strategic pentru secolul XXI între România şi Statele Unite. E colosal ca importanţă şi se şi pune în aplicare punct cu punct: Deveselu, baza de la Kogălniceanu, baza aeriană de la Turda, Ford, de curând a venit până şi Google aici, Oracle are două mari centre de cercetare în România. Deci lucrurile se petrec aşa cum sunt convenite. La acest parteneriat am lucrat cu domnul Biden, sigur el a fost definitivat, aranjat, am lucrat pe ideile mari, de Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu şi de secretarul de stat al Statelor Unite. Dar este un document care nouă ne-a deschis calea spre securitate”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a explicat că „dom'le, nu poţi să-l confunzi pe Zelenski cu Putin. Nu poţi. Nu poţi să fii lângă preşedintele Franţei împreună cu soţia lui şi soţia ta şi să dai să te aşezi la o ceremonie unde nu aveai scaun. Nu poţi să treci peste lucruri care sunt extrem de grave, trebuie să pleci în stânga, dar tu o iei în dreapta. Aleargă ăştia după tine să te aducă pe direcţia bună. Toate lucrurile acestea pot fi, să zicem, pasagere. Dar eu vreau să ştiu ca om care cu ţara lui a intrat în lumea liberă, vreau să ştiu că liderul lumii libere este unul sănătos, care ia decizii cum trebuie, care când spune da e în urma unei analize şi nu în urma unei alunecări din realitate. Şi vreau să mă mândresc cu liderul lumii libere”, consideră fostul preşedinte.

Câteva ore mai târziu, după anunțul lui Biden, Traian Băsescu a afirmat, că preşedintele SUA, mai are de făcut o mişcare pentru a-i crea condiţii maxime vicepreşedintelui Kamala Harris în disputa cu Donald Trump şi anume să se retragă din funcţia de preşedinte.

„Biden mai are o mişcare şi acum e de văzut dacă o duce până la capăt, adică să-i creeze condiţii maxime Kamalei Harris în disputa cu Trump şi anume să se retragă şi din funcţia de preşedinte, iar Kamala Harris să fie în disputa cu Trump de pe poziţia de preşedinte al Statelor Unite”, a explicat Băsescu.

Joe Biden se retrage din cursa pentru Casa Albă

Amintim că președintele Joe Biden a declarat duminică că nu urmărește să fie reales în funcția de președinte al SUA. Liderul american a făcut anunțul printr-o scrisoare postată pe contul său oficial de Twitter/X. Biden a spus că va vorbi cu națiunea în cursul săptămânii mai detaliat. „Deși intenția mea a fost să caut realegerea, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu”, a scris Biden.

Ulterior, într-o nouă postare, Joe Biden a anunțat că o susține pe Kamala Harris ca succesoare a sa.

Citește și: Donatori democraţi încep să se mobilizeze pentru o eventuală candidatură a Kamalei Harris la președinția SUA.

Fostul preşedinte Donald Trump l-a descris pe Joe Biden ca fiind „de departe cel mai prost preşedinte din istoria ţării noastre”, într-o convorbire telefonică la CNN, la câteva minute după ce preşedintele Joe Biden și-a anunțat retragerea din cursa pentru alegerile din 2024.