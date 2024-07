De ce au mers Ciucă și Ciolacu la Patriarhul Daniel înainte de întâlnirea coaliției

După neînțelegerile cu privire la calendarul alegerilor prezidențiale, președinții PNL și PSD, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, și-au dat întâlnire luni, 22 iulie, pentru a aborda aspecte de natura economică. Înainte de întrevedere, care are loc în cursul după-amiezii de luni, ambii lideri s-au deplasat la Catedrala Patriarhală.

Premierul Marcel Ciolacu și liderul Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, au luat parte luni, 22 iulie, la o slujbă și o recepție cu prilejul celei de-a 73-a aniversări a Patriarhului Daniel.

Conform agenției de știri Basilica, începând cu ora 12.00, la Palatul Patriarhiei a avut loc „un scurt moment aniversar în timpul căruia vor fi prezentate mesaje de felicitare din partea autorităților de Stat centrale și locale, precum și ale altor instituții publice”.

Potrivit aceleiași surse, la eveniment au luat parte „ierarhi ai Sfântului Sinod, reprezentanți ai autorităților de Stat centrale și locale, personalități ale vieții publice românești, membrii Permanențelor Consiliului Național Bisericesc și Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, clerici și mireni”.

De asemenea, în cursul zilei, începând cu ora 16:00, are loc o reuniune a Coaliției. Pe ordinea de zi figurează teme economice, conform unor surse politice citate de Antena 3 CNN.

În plus, în aceeași zi, însă în cursul dimineții, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, și liderii PSD ȘI PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au purtat o discuție la Guvern.

Aceste convorbiri survin în contextul în care Guvernul României face eforturi pentru a determina Comisia Europeană să fie de acord cu o perioadă de grație de 7 ani pentru reducerea deficitului bugetar sub 7%.

Acord cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului bugetar

În aceeași ordine de idei, președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a transmis marți, 16 iulie, că va semna un acord cu Comisia Europeană în vederea reducerii deficitului bugetar sub 2% din Produsul Intern Brut (PIB) în termen de 7 ani. La ora actuală, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene, deficitul bugetar al țării este apreciat la 6,9% din PIB, în 2024.

„În primul rând, noi am avut un acord cu Comisia Europeană pe trei ani, de la un deficit 9,2%, istoric, cel mai mare din Europa, inimaginabil pentru orice Guvern, şi ne-am asumat că până în trei ani ajungem la 3%, într-un an în care accesul la fonduri europene era unul imens, în care închideai un exerciţiu financiar trecut, 2016 - 2020, unde aveai obligaţia să vii cu o finanţare de 15%, aveai exerciţiul financiar actual, care începuse după un an de zile să aibă proiecte mature şi aveai investiţiile din PNRR. (...) Cum poţi să-ţi asumi, în momentul de dezvoltare cel mai important al României, un deficit de 3%? Cu adevărat, ce ne-a zis Comisia şi am respectat şi o să respectăm şi anul acesta - sub nicio formă să nu avem deficit pe consum. (...) Am ajuns cu Comisia la un dialog şi, normal, cu următoarea Comisie o să parafăm acordul să avem pe şapte ani intrarea în deficitul asumat de la Maastricht de 3%, cu 0,74% scădere anual. Aceasta arată că nimeni nu doreşte să majoreze niciun impozit şi nicio taxă", a spus prim-ministrul, întrebat dacă anul viitor vor creşte taxele şi ce se va întâmpla cu deficitul bugetar.

Executivul comunitar va prezenta recomandări de ieșire din procedura de deficit excesiv, strategia avansată de România constând într-o ajustare pe șapte ani, perioadă în care trebuie realizate îndeplinite măcar reformele prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.