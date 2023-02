Daea lovește din nou: Vaca trece prin mari greutăți. Nu vedeți că vaca a devenit dușmanul planetei?

Ministrul Agriculturii a subliniat importanța vacilor și a precizat că poluarea nu vine de la acestea, devenite ținte ale atacurilor în spațiul public, ci de la mașini.

Petre Daea a participat, vineri, la Brăila, alături de secretarul de stat brăilean Sorin Moise, la o întâlnire regională pe tema Planului Național Strategic 2023-2027, la care au luat parte zeci de agricultori.

În cadrul acestui eveniment, Daea a ținut un discurs, în stilul caracteristic. „Vaca este specia care trece prin mari greutăți, în primul rând de interpretare. Nu vedeți că, acum, vaca a devenit dușmanul planetei? Toate cătările acuzațiilor sunt pe coarnele vacii. Că, acum, vaca este responsabilă când avem atâta poluare. România are 2 milioane de vaci și 9 milioane de mașini, și unele au două țevi. Trebuie să înțelegem acest lucru și să fim atenți la nuanțe, dar atenți și la principii, să acționam în baza lor. De accea am zis și am socotit că este necesar să facem un supliment de sprijin pentru taurine și să introducem bunăstarea la taurine. O să vedeți ce înseamnă ca sumă. Acest animal trebuie protejat și sprijinit. Nu există ecosistem fără animal!”, a explicat ministrul PSD, potrivit debraila.ro.

Daea a făcut referire la un raport Greenpeace care arată faptul că „animalele din fermele UE au fost responsabile pentru producerea a 502 milioane tone de dioxid de carbon pe an, în principal prin metanul pe care îl eliberează, în timp ce autovehiculele au produs 656 milione tone de dioxid de carbon”.

Ministrul și oaia

În trecut, Petre Daea a luat o poziție și referitoare la oi. „Oaia este o statuie vie. Este doar o definiție, argumentele se găsesc în străfundul analizei pentru fiecare și pentru orice loc. Uitați-vă dumneavoastră, astăzi, în orice parte a țării cât de frumos este acest animal pe pășunele verzi ale țării românești”.

Șeful Agriculturii a mai arătat că frunza, ca brand de țară, „o are toată lumea”, dar „oi ca în România nu”. „Lângă oaie găseşti o frunză, lângă frunză nu poţi să găseşti o oaie”, și-a încheiat Daea pledoaria pentru înlocuirea frunzei cu o oaie. În 2017, ministrul Turismului urmărea să schimbe brandul de țară, adică să se renunțe la celebra frunză, pentru a fi inclusă oaia, aluzie la legenda Mioriței.

Daea și gândacii

Petre Dae a a avut mai multe luări de poziții în ceea ce privește diferite vietăți De exemplu, ministrul Agriculturii a precizat că românii ar trebui să-și păstreze patrimoniul gastronomic, întrebându-se cum pot unii să mănânce gândaci sau alte insecte.

„Aţi crede dumneavoastră că noi ne-am apucat de gândacul de bucătărie...Dumneavoastră aţi văzut vreodată gândaci de bucătărie? Mai vezi şi pe scările blocului. Nici nu îţi vine să intri în bloc. Cum dracu să-l bagi pe ăsta în gură?”, a declarat Petre Daea, în prima zi din an.

Întrebat dacă poate veni vreo directivă de la Comisia Europeană privind o posibilă interzicere a cărnii de porc, Daea a punctat. „Saliva nu porneşte de la directivă. Saliva porneşte de la gust. Dacă aveţi gust şi vă salivează, dacă salivaţi pentru gândac, îl mâncaţi. Nu vă opreşte nimeni”, a completat Petre Daea.