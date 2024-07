Cum vede ministrul Digitalizării transformarea României: „un proces mai greoi decât construirea de autostrăzi”

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ruia Ivan, a fost prezent la Adevărul Live, în cadrul emisiunii regizate de Antoaneta Banu. Acesta a spus că digitalizarea României este un proces mai greoi decât construirea de autostrăzi.

„La autostrăzi mai simplu, vezi etape intermediare. Când se decopertează, când se sapă, când se pun primele straturi de piatră, după asta beton, până când ajunge asfaltul și cu celelalte, deja oamenii au văzut ceva. Aici o să vedem abia la final, când o să închidem proiectele mari de digitalizare”, a spus Ministrul Digitalizării, Bogdan Ruia Ivan.

„Am deblocat PNRR-ul cu cei din Comisia Europeană”

Ivan a explicat că România a făcut progrese majore în domeniul digitalizării și a reușit să deblocheze, un „cloud guvernamental”

„Ce e important este că deja am făcut progrese majore începând cu anul 2023. Și anume, coloana vertebrală a acestei transformări este una tehnică. Este cloudul guvernamental pe care am reușit să îl deblocăm. Am deblocat PNRR-ul cu cei din Comisia Europeană. Am creat o formă în care să aducem serviciile de cloud din 2026, cât era inițial preconizat, în 2024. Iar în această formulă putem să spunem că noi vom avea aceste servicii de cloud începând cu finalul anului 2024, începutul anului 2025. Am spus anul trecut că am un vis, astăzi deja e o realitate. Am adus banii, am senat contracte de finanțare, am pornit licitațiile și deja suntem în etapă de evaluarea acestor oferte”, a spus ministrul.

Noutatea va fi aceea că toate bazele de date din țară se vor interconecta pentru ca toate instituțiile statului să poate dialoga eficient.

„Am creat în această perioadă legislație, prin care obligăm tot ce înseamnă administrație publică, fie locală, fie centrală, să adopte un limbaj tehnic comun. Să nu mai spună cineva dintr-o instituție: noi nu putem să vedem datele dumneavoastră de la oficiul de cadastru, de exemplu, pentru faptul că noi vorbim un limbaj tehnic cel diferit. Nu. Tot ceea ce se construiește ca arhitectura IT, dintr-o comună până la nivelul administrației centrale, trebuie să aibă un limbaj tehnic comun, să poată să fie interconectate unele cu celelalte. Și am stabilit și legea și am adus și bani europene undeva la 20 de milioane de euro pentru platforma de interoperabilitate. O pregătim să o lăsăm în achiziție publică”, a spus oficialul.

Marți, 19 martie 2024, în Palatul Victoria, a fost semnat contractul de implementare al proiectului „Portalul Digital Unic al României – PDURo”, un proiect în valoare de peste 96 de milioane de lei fără TVA, parte a investiției I1, „Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental” din Componenta 7 Transformare Digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).