România poate deveni digitalizată până la finalul anului: se vor introduce servicii de cloud

Până la finalul acestui an, putem să avem servicii de cloud în România, a declarat, miercuri, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, la o masă rotundă pe tema soluţiilor digitale pentru combaterea economiei informale din România.

"Sunt foarte încântat să vă anunţ de strategia noastră, care este una pragmatică, nu doar de discuţii, pe care am reuşit, împreună cu colegii din Parlament, să o transformăm atât din punct de vedere legislativ, prin Legea interoperabilităţii, cât şi din punct de vedere practic, prin semnarea contractului de finanţare pentru platforma naţională de interoperabilitate. Vom începe procedurile pentru achiziţie cel târziu în luna mai. În acelaşi timp, pentru a ne asigura că avem arhitectura tehnică de bază care are capabilitatea de a asigura suportul pentru această platformă de interoperabilitate, la finalul anului trecut, împreună cu suportul direct al premierului României, domnul Marcel Ciolacu, am renegociat cu cei din Comisia Europeană designul cloud-ului guvernamental din PNRR. În această formă, suntem în stadiul în care chiar ieri (marţi - n. r.) am semnat electronic actul adiţional pentru reorganizarea sumelor din PNRR pe această temă şi suntem în etapa în care am transmis către ANAP, pentru aviz ex-ante, ultima fază înaintea lansării achiziţiei publice, pentru principiul de cloud dedicat. Ce înseamnă asta? Faptul că, în situaţia în care nu o să avem contestaţii, până la finalul acestui an, putem să avem servicii de cloud în România, cu cea mai nouă tehnologie existentă azi la nivel mondial, cu tot ce înseamnă securitate cibernetică şi automat upgrade pentru următorii 5 ani minim, pe noile tehnologii care pot să apară în următoarea perioadă", a afirmat Ivan.

Astfel, a continuat ministrul, vorbim de un cadru general, de o viziune integrată în care nu mai lăsăm "ca orice agenţie guvernamentală sau un minister sau oricine altcineva să-şi facă propria feudă din datele oamenilor sau ale companiilor".

"Eu, când eram în administraţia publică locală, aveam un motto: 'fapte, nu vorbe'. Eu zic că acum trebuie să intrăm în modul 'date, nu vorbe', pentru că datele sunt noul petrol, pentru că datele sunt cele care pot folosite eficient, rafinate eficient, pot să fie fundament pentru politicile publice ale statului român. Datele le poţi conecta doar având o arhitectură tehnică foarte bine pusă la punct şi poţi să ai o arhitectură tehnică foarte bine pusă la punct atunci când ai o construcţie cu o viziune unitară a arhitecturii informatice a statului român şi reuşim să trecem cu toţii împreună (...), cu toată administraţia publică din România paradigma în care închidem acele feude, acele zeci sau sute de baze de date care sunt uneori tratate ca proprietate a unui anumit administrator de sistem, fie că vorbim de un minister, de o agenţie guvernamentală sau chiar de o entitate publică locală, în direcţia în care avem un limbaj comun pentru tot ceea ce înseamnă statul român", a susţinut acesta, la evenimentul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în colaborare cu Visa.

Şeful de la Digitalizare a adăugat că, odată cu implementarea cloud-ului guvernamental, va exista o secţiune - marketplace-ul guvernamental - cu ajutorul căreia "se va şti care sunt persoane fizice care de exemplu vor să-şi vândă o maşină sau care sunt persoane juridice care oferă servicii de turism".

"Odată cu implementarea cloud-ului guvernamental, avem o secţiune extrem de importantă, care e marketplace-ul guvernamental, în care tot ceea ce înseamnă listare - de la servicii, inclusiv către zone de bunuri - se va crea acel spaţiu în care toate vor fi înregistrate oficial şi vor şti care sunt persoane fizice care de exemplu vor să-şi vândă o maşină sau care sunt persoane juridice care oferă servicii de turism. Şi vom avea transparentă toată această infrastructură, pentru că e un element foarte important al serviciului de cloud guvernamental pe care îl pregătim", a explicat Ivan.