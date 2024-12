Cum s-au propagat știrile false despre sprijinul SUA pentru Călin Georgescu. Dezinformările „virale”, respinse categoric de oficialii americani

Informațiile că apropiați ai lui Donald Trump vor ajunge în România pentru a-l susține pe Călin Georgescu în campania electorală s-au dovedit false, fiind totodată respinse de oficialii SUA. Însă „știrile” s-au propagat cu repeziciune pe rețelele sociale, nefiind combătute de candidatul independent.

Deși Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că politicianul Robert F. Kennedy Jr. urma să vină în România pentru a-i susține candidatura în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, nici Robert F. Kennedy Jr., nici vreun alt reprezentant al viitoarei administrații Trump nu au mai ajuns la București.

Apropierea dintre Călin Georgescu și politicianul Robert F. Kennedy Jr., cu care s-r fia cunoscut în perioada în care candidatul independent lucra la instituții din străinătate, a fost propagată în ultimele zile pe rețelele de socializare, dar nu a fost confirmată de reprezentanți ai Partidului Republican din SUA.

Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că este sprijinit de SUA

După primul tur al alegerilor, Călin Georgescu anunța că politicianul Robert F. Kennedy Jr., nominalizat de viitoarea administrație Trump la conducerea Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA (U.S. Department of Health and Human Services - HHS), ar putea veni în România.

„De mult și-a dorit să vină în România, pentru a lansa această carte (n.r. „Adevăratul Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma și războiul global împotriva democrației și sănătății publice” - cu un cuvânt înainte scris de Călin Georgescu), este posibil să o facă în următoarea perioadă”, a declarat Călin Georgescu, în 28 noiembrie 2024.

Vestea sosirii unuia dintre politicienii controversați din SUA în România a fost transformată într-o temă de propagandă pe rețelele sociale, menită se creeze impresia că politicianul Călin Georgescu se bucură de susținerea viitoarei administrații Donald Trump, deci a americanilor. Unii jurnaliști au arătat chiar că evenimentul - prezentat ca fiind o lansare de carte, dar în același timp unul electoral - ar urma să aibă loc în 5 decembrie.

„Vreau să vă confirm, am primit astăzi confirmare oficială din Statele Unite ale Americii, că pe data 5 decembrie (am primit confirmarea de la ăștia - o scrisoare originală de la Donald Trump, de la cabinetul lui Donald Trump), am fost informat că pe 5 decembrie, la București, va veni pentru lansarea cărții Robert Kennedy Jr., care va face această lansare împreună cu cel care a scris prefața cărții lui, pe numele său Călin Georgescu. Mai sunt câteva detalii administrative de pus la punct”, anunța, în 28 noiembrie 2024, analistul politic Cozmin Gușă.

Informația eronată s-a viralizat pe rețelele de socializare: „Încă nu este președinte și are o primă vizită oficială a unui înalt demnitar al Administrației SUA, în persoana lui Robert Kennedy Jr. Restul sunt povești nemuritoare!”, a fost unul dintre numeroasele comentarii la declarațiile lui Cozmin Gușă.

La fel de populară a devenit și informația eronată că oficialul american va participa în 5 decembrie, la Realitatea TV, la un talk-show, alături de Călin Georgescu, moderat de jurnalistul american Tucker Carlson, singurul jurnalist american care în 2024 l-a intervievat pe Vladimir Putin.

Robert Kennedy Jr., așteptat degeaba în România

Călin Georgescu a lăsat și cu alte ocazii sa se înțeleagă că este apropiat de administrația Trump. „Sunt ultra pro-Trump, gândesc în același spirit, care diferă foarte mult de toți deținătorii de putere din Europa. Deci asta este lina pe care o am, gândesc în același stil pragmatic, cum este Trump și sunt atent la toate mișcările pe care ei le fac în acest context”, declara Călin Georgescu, la o emisiunea moderată de jurnalistul Marius Tucă.

Vestea că oficialul american va veni în România a făcut valuri pe rețelele sociale. „SUA este cu noi”, anunțau pe TikTok, unii susținători ai candidatului independent Călin Georgescu. La scurt timp după apariția ei, informația că oficiali ai SUA îi acordă sprijin lui Călin Georgescu a fost infirmată de reprezentanții statului american. A făcut-o chiar ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, care a declarat că Robert F. Kenedy, secretarul pe sănătate al noului președinte ale Donald Trump, nu a confirmat venirea în România pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

„Referitor la speculaţiile din presă privind o presupusă susţinere americană pentru candidatul prezidenţial Călin Georgescu, vă pot spune că, la nivelul autorităţilor americane, al politicienilor americani din ambele partide (republican şi democrat), sau al personalităţilor politice sau civice cu orientări democratice care au o voce importantă în spaţiul public american – un astfel de sprijin nu există”, a declarat Andrei Muraru, la Antena 3 CNN.

Există legi în Statele Unite care interzic exact un astfel de comportament (cel mai important act normativ se numeşte ”Hatch Act” şi interzice oficialilor cu funcţii federale să se pronunţe pe subiecte de campanie politică internă sau externă), a precizat ambadadorul SUA.

„În al doilea rând, nimeni din echipa actualei administraţii democrate sau din echipa viitoarei administraţii republicane, sau din Congres, nu s-ar asocia cu genul de viziune politică pe care o reprezintă şi exprimă candidatul Georgescu. Oamenii politici şi oficialii americani sunt foarte atenţi la mesajele antisemite, de negare a Holocaustului şi de glorificare a unor criminali de război fascişti din istorie, precum şi la poziţiile care neagă rolul SUA în asigurarea securităţii României şi care cer o aliniere la interesele Moscovei. În acelaşi timp, sunt foarte sensibili la percepţia publicului intern şi din ţările partenere şi prietene, care, cu siguranţă, s-ar simţi lezat de o posibilă încercare de implicare sau interferenţă în alegerile proprii”, a mai precizat Andrei Muraru.

Unul dintre principiile stabilite în mediul politic din SUA este de a respinge şi a refuza orice acţiune sau opinie care poate fi interpretată ca interferenţă în alegeri, în alegerile americane sau în alegerile din alte ţări, a explicat ambasadorul SUA. Acesta mai adăugat că la Washington personaje politice cu mesaje împotriva UE și NATO sunt privite ”cu mare îngrijorare”.

Cartea demnitarului american, prefațată de Călin Georgescu, a fost folosită, de asemenea, pentru a sugera românilor apropierea dintre cei doi.

Însă, cuvântul înainte scris de politicianul român apare doar în ediția din România a volumului, iar specialiștii arată că autorii nu sunt implicați în selectarea celor care se ocupă de prefațarea cărților, cu atât mai puțin în cea a traducerii lor. Legătura dintre Călin Georgescu și Robert F. Kennedy Jr. este și ea pusă la îndoială, în lipsa fotografiilor sau a documentelor.

Brad Parscale, în centrul unui eveniment controversat

După ce informația că Robert F. Kennedy Jr., va veni în România s-a dovedit neadevărată, o altă știre menită să îl prezinte pe Călin Georgescu ca fiind sprijinit de SUA s-a propagat în mediul online.



Astfel, Brad Parscale, fost manager de campanie al lui Donald Trump în alegerile din 2020, ar urma să vină în România pentru a-l susține pe candidatul independent, la Cotroceni.

Informația a apărut după ce fostul șef de campanie al președintelui american, învins în 2020 de contracandidatul său, a publicat un mesaj pe Twitter, în care a scris:

„Este foarte probabil ca România să devină măreață din nou după alegerile de duminica viitoare. Sunt nerăbdător să văd ce va realiza @campnucleus în continuare. Pentru presa din România: am fost director digital în 2016, manager de campanie în 2020, iar @campnucleus a sprijinit campania din 2024”, a scris Parscale pe X.

Brad Parscale a fost protagonistul unui eveniment controversat în septembrie 2020. La două luni după ce fusese înlocuit cu Bill Stepien, de la conducerea campaniei electorale pentru Trump, a avut o cădere nervoasă. A fost transportat de poliţie la spital după ce s-a baricadat înarmat în casa sa din Florida ameninţând că se sinucide, informa presa americană.