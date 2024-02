Cum justifică liderii coaliției alianța pentru europarlamentare, comasarea și calendarul alegerilor

Combaterea extremismului, stabilitatea țării si contextul de securitate au fost principalele justificări ale liderilor coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, pentru decizia de comasare a alegerilor locale cu europarlamentarele.

Marcel Ciolacu și-a început discursul vorbind despre formarea coaliției și capacitatea PNL și PSD de a trece România prin mai multe crize.

„Nici atunci, nici acum n-am nicio reținere de a ne angaja în acest proiect politic. Noi, în seara aceasta, ne-am asumat o decizie politică, o putere politică trebuie să știe să facă politici publice pentru cetățeni, trebuie să își asume lucruri în momente dificile și să facă mai puține calcule electorale.

Am dovedit și noi din Partidul Social Democrat și colegii noștri din Partidul Național Liberal că putem să luăm decizii în momente dificile, nu ale noastre ca și persoane sau ale noastre ca și entități politice ale României. (...) Știm cu toții că prezența cea mai mare la alegeri este prezența de la alegerile locale, alegerile locale prezintă interesul cel mai mare al cetățeanului fiindcă își alege primul gospodar al orașului, al comunei, al județului. Faptul că noi am decis să facem această comasare nu este ceva împotriva democrației, este dimpotrivă un vot în plus pentru democrație și pentru a avea o reprezentare corectă în fața românilor”, a spus Ciolacu.

Alianță pentru combaterea extremismului

Un alt motiv al măsurii, enumerat de premier, a fost combaterea extremismului.

„Este evident că numai cele două mari partide se pot uni și pot face față unui val extremist. Niciuna dintre cele două forțe politice nu se pot angaja singure în această luptă. Este vorba de stabilitatea României, este vorba de coerență, este vorba de asumare și nu în ultimul rând este vorba de drumul României. În trecut România a mai luat astfel de decizii și mai ales a luat astfel de decizii atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal așa am putut reuși să intrăm în Uniunea Europeană și în NATO. Avem două obiective la fel de importante acela de a intra cu drepturi depline în spațiul Schengen anul acesta și în anul 2026, România să fie membră OECD. Nu văd nimic nedemocratic să-ți asumi cu curaj niște lucruri în primul și în primul rând bune pentru români și pentru România. Noi trebuie să dezvoltăm serviciile publice, trebuie să lămurim tinerii să nu mai plece din România și nu în ultimul rând trebuie să creăm o platformă ca plus valoarea românească plecată în acest moment în alte țări, încet, încet să se întoarcă în România”, a completat Ciolacu.

Interesul cetăţenilor şi contextul de securitate

Nicolae Ciucă a vorbit despre contextul de securitate și interesul românilor.

"A fost o decizie care a presupus de la sine asumarea responsabilităţii politice, responsabilitate politică ce vizează stabilitatea ţării, ce vizează coerenţa actului de guvernare şi, desigur, ţine cont de interesul cetăţenilor României şi de contextul de securitate, pentru că din toate discuţiile pe care le-am avut, românii îşi doresc stabilitate, îşi doresc linişte, îşi doresc să-şi vadă de viaţa de zi cu zi şi în felul acesta cred că este absolut necesar ca, în anumite momente, partidele politice să dea dovadă de un minim sacrificiu de orgoliu pentru tot ceea ce înseamnă interesul românilor şi stabilitatea ţării.

Trebuie să scoatem în evidență faptul că începând de la finele anului 2021, România a reușit să realizeze cea mai mare absorbție de fonduri europene, peste 95%. De asemenea, România a reușit să realizeze, datorită acestei stabilități, atracția interesului investitorilor străini și să dobândim cele mai mari valori, cele mai mari sume ale investițiilor străine directe în România. De asemenea, este pentru prima dată când, pe timpul acestor guvernări, România are o creștere economică reală bazată pe investiții. Practic, la finele anului 2022, a fost pentru prima oară, în cei 35 de ani, când veniturile la bugetul de stat pe bază de investiții au reprezentat 2,8% în raport cu 2,2% venituri bazate pe consum. De asemenea, a fost un program de guvernare care a prevăzut investiții și putem să vedem cu toții, astăzi, ce a însemnat să alocăm procente și mari și sustenabile pentru investiții. Putem să vedem astăzi în întreaga țară peste 3700 de obiective, mai precis 3716 obiective, care sunt în proces de realizare prin PDNL. Sunt, de asemenea, peste 4600 de proiecte care sunt derulate prin proiectul Anghel Saligny. Sunt peste 6000 de obiective care sunt în derulare prin PNRR și sunt peste 600 de obiective care se derulează prin Compania Națională de Investiții ", a precizat Ciucă.

Ciucă: Nu ne putem permite să fragilizăm tot ceea ce ţine de stabilitatea ţării

Nicolae Ciucă a menționat că orgoliile politice nu ar trebui să ducă la fragilizarea a tot ce ține de stabilitatea României.

"Considerăm că prin această asumare responsabilă pentru stabilitatea şi coerenţa actului de guvernare, în această perioadă, nu ne putem permite să fragilizăm tot ceea ce ţine de stabilitatea ţării, pentru micile orgolii politice, care să fractureze tot ceea ce ţine de îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am asumat în faţa românilor. În acest sens, PNL, în şedinţa Biroului Politic Naţional de astăzi, a mandatat executivul partidului să discute în coaliţie şi să agreeze această formare de comasare a alegerilor europarlamentare cu listă comună şi a alegerilor locale prin forţe proprii la nivelul fiecărei filiale", a mai declarat liderul PNL.

Liderii Coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au avut, miercuri, mai multe rânduri de discuții, consultându-se inclusiv cu președintele Klaus Iohannis înaintea deciziei oficiale prin care s-a stabilit comasarea alegerilor europarlamentare cu localele.