Cum i-a descris Marcel Ciolacu pe contracandidaţii săi la preşedinţia ţării. Cine e nepregătit, „cumsecade”, „grobian” sau „ipocrit”

Premierul Marcel Ciolacu i-a descris în câteva cuvinte pe contracandidaţii săi la alegerile prezidenţiale din această toamnă ]n cadrul unei emisiuni tv.

Liderul PSD Marcel Ciolacu, invitat, marţi, în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale la ProTV, le-a făcut câte o scurtă caracterizare contracandidaţilor săi, explicând, în acelaşi timp de ce crede că este mai potrivit decât ei.

Astfel, despre partenerul său din coaliţia guvernamentală, Nicolae Ciucă, premierul crede că este un „om cumsecade”, alături de care s-a reuşit menţinerea stabilităţii în România, într-un moment extrem de greu. Cu toate acestea, îi lipsesc dinamicitatea şi capacitatea de a sta „umăr la umăr” cu membrii guvernului.

„E un om cumsecade”

„E un om cumsecade domnul Nicolae Ciucă. Ne-am înțeles bine, totuși; amândoi am adus o stabilitate României într-un moment foarte complicat. Sunt mai dinamic decât domnul Nicolae Ciucă. Acum ne-am cunoscut mai bine. Eram cunoștințe când eram viceprimar la Buzău. Dânsul era comandant. Îmi asum, îmi asum fără nicio reținere și bunele și rele. Am... stau mai umăr la umăr față de membrii Guvernului decât a stat domnia sa. Dar nu neapărat e ceva de rău, e din firea lucrurilor”, a declarat Marcel Ciolacu despre liderul penelist.

„A făcut prea multe concesii în trecut”

Cu totul stau lucrurile în ceea ce îl priveşte pe Mircea Geoană, despre care premierul afirmă că dă dovadă de ipocrizie, după ce în trecut a făcut „prea multe concesii”.

„Sunt mai adaptat zilei de astăzi din România și a mediului din România. A făcut prea multe concesii în trecut și a prins o politică pe care n-aș fi făcut-o. Mă bucur că eram în politică în momentul acela la un nivel mai mic. Ce nu înțeleg. Un om instruit, de altfel, adică nu vorbim de un om care nu a trecut prin diverse funcții, un om instruit, care a învățat... Are o ipocrizie pe care nu ar trebui să o aibă. Eu am ajuns în funcția de prim-ministru datorită colegilor mei din Partidul Social Democrat. Datorită unui partid. Nu trebuie să ne fie rușine de acest lucru. N-am făcut nimic să-mi fie rușine, din trecutul meu, se tot vorbește când te înscrii, mai ales în cursa pentru funcția de președinte, ce schelete ai. N-am niciun schelet, nu mi-e rușine de nimic, n-am furat”, a spus el.

Marcel Ciolacu îl mai acuză pe Geoană şi de faptul că, deşi a avut şansa lui, atunci când se bucura de sprijinul unui partid mare precum PSD, a făcut greşeli de neiertat, care au dus la pierderea alegerilor.

„A avut șansa dânsului. Atunci trebuia să facă în așa fel încât să nu se ducă, nu știu, la SPA, într-o noapte atât de importantă cum era noaptea alegerilor. Fiecare om merită o șansă, dar nu sunt preot”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Nu este pregătită profesional pentru un pas atât de mare

Elena Lasconi este, din punctul de vedere al liderului PSD, prea puţin pregătită din punct de vedere profesional pentru o funcţie atât de importantă, Preşedinţia fiind o pălărie mult prea mare pentru ea, şi din acest motiv, riscă să cadă în ridicol.

„E o doamnă respectată, n-am să vorbesc niciodată urât despre o doamnă, nu că mi-ar da vreun motiv doamna Lasconi. E o funcție, e o pălărie mare”, afirmă Marcel Ciolacu.

De asemenea, el consideră foarte importantă experienţa care se dobândeşte pornind de la funcţii mai puţin importante şi urcând pe scara ierarhică pas cu pas, fără a arde etape.

„Am fost de două ori președintele Camerei Deputaților, am fost membru multe comisii din Parlament, le-am coordonat, am fost în administrație locală, am fost vicepremier. Sunt premier. În viață, ca să nu devii ridicol, nu trebuie să sari anumite etape”, crede actualul premier.

„El e agent imobiliar”

Făcând aluzie la campania electorală a liderului AUR George Simion, Marcel Ciolacu l-a ironizat pe acesta, spunând despre el că „e agent imobiliar”, şi l-a caracterizat drept „grobian”

„El e agent imobiliar în acest moment, nu vreau să-l vreau să-l deranjez prea mult. E grobian. Cred că ne dorim altceva pentru România”, a afirmat Marcel Ciolacu.