Culise. Cum schițează partidele Guvernul Ciolacu

Marile partide din Coaliție deja vorbesc de schimbările guvernamentale din mai-iunie, PSD pregătind din timp lista cu cei care nu vor intra în Executiv, în condițiile în care premierul lor va avea principalul cuvânt.

Mai puțin de 100 de zile au rămas până la schimbarea premierilor, 25 mai fiind data stabilită conform protocolului de colaborare din Coaliție, iar în marile partide sunt deja făcute jocuri de culise pentru ocuparea unor funcții cât mai bune. Interesul e mare mai ales la PSD, care se gândește că prin premierul Marcel Ciolacu și prin faptul că reprezintă principala forță politică va controla guvernarea.

Marcel Ciolacu a vorbit despre modul cum vede situația legată de rocada guvernamentală, nominalizând pentru moment doar miniștrii „performanți“, pe care i-ar vrea menținuți în funcție. „În prezent există doi miniștri în guvern care sunt performanți şi pe care am vrut să îi nominalizez. Știu ce a găsit Marcel Boloş la Ministerul Fondurilor Europene“, a precizat liderul PSD, referitor la un ministru care a fost mereu lăudat de PSD. Cel de-al doilea: Sorin Grindeanu. „Trebuie să fii obtuz sau de rea-credință să nu vezi că are cea mai mare execuţie din istoria Ministerului Transporturilor, să nu vezi că faţă de ceilalţi ani am triplat, să nu vezi că România va avea autostrada Moldovei pe care au promis-o toţi miniştrii Transporturilor, în ultimii 30 de ani“, a subliniat Ciolacu.

Întâmplător sau nu, cei doi ar trebui să plece din funcții la rotativă, ministerele fiind schimbate între partide. Potrivit informațiilor „Adevărul“, PSD ține cu dinții de minister pentru că, din calculele lor, cel puțin două loturi din autostrada Ploiești - Buzău, plus un lot mic din Buzău - Focșani, ar urma să fie date în folosință în 2024. De asemenea, vor ca atenția privind PNRR să fie pe PNL, mai ales că încep să apară tot mai multe sincope legate implementarea planului.

Spre deosebire de șeful PSD, care s-a limitat la discuția despre cei doi miniștri, în interiorul marilor formațiuni, deja sunt discutați miniștrii cu probleme sau care nu se mai bucură de sprijin. De exemplu, la PSD, Marius Budăi este văzut printre cei care deschid lista miniștrilor remaniabili, considerat până și de colegii săi vinovat de bâlbele legate de reforma pensiilor speciale, susțin surse din conducerea PSD pentru „Adevărul“. Budăi e secondat de Adrian Câciu, ministru care oricum ar rămâne fără obiectul muncii, pentru că Finanțele trec la PNL. Și în acest ultim an, eminența cenușie a PSD în ceea ce privește zona financiară a fost tot Cristian Socol, șeful Consiliului de Supraveghere de la Fondul Român de Contragarantare, potrivit informațiilor „Adevărul“.

Liberalii de pe lista neagră

PSD nu vrea să-l accepte în niciun caz pe Virgil Popescu la Energie, un lider care pierde teren și în interiorul PNL, dar se bucură de sprijin de la Palatul Cotroceni, susțin surse de la vârful PNL. Ciolacu a dat semnale că nu-l va accepta pe Lucian Bode la Interne, din cauza problemelor de integritate, iar în PNL va fi purtată discuția legată de lăsarea acestuia doar ca secretar general al partidului, pentru a pregăti alegerile din 2024.

Semne de întrebare sunt privind menținerea lui Bogdan Aurescu la Externe. Surse din PSD au precizat pentru „Adevărul“ că în partid deja s-a format un grup, din care fac parte Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu și Titus Corlățean, care nu văd cu ochi buni activitatea lui Aurescu. Și în PNL sunt lideri care n-au uitat pasarea responsabilității eșecului Schengen pe umerii altora, însă ministrul de Externe rămâne un apropiat al șefului statului.

Rocada Justiție-Finanțe

Cătălin Predoiu nu se va mai regăsi în noul Guvern, pentru că portofoliul Justiției trece la PSD. În interiorul social-democraților, favorit este considerat Robert Cazanciuc, senator care este responsabil de principalele probleme juridice la nivelul partidului. În schimb, la PNL va trece Ministerul Finanțelor, unde până în acest moment pe listă sunt trei nume. Potrivit informațiilor „Adevărul“, doi dintre aceștia, Lucian Heiuș (șeful ANAF) și Sebastian Burduja (acum ministru al Digitalizării), țintesc funcția, în timp ce un al treilea, considerat mai degrabă o variantă rezonabilă de Nicolae Ciucă, ar fi Bogdan Huțucă, în prezent președinte al Comisiei de buget-finanțe din Cameră.

Data exactă, cu semnul întrebării

Nicolae Ciucă a precizat că deși era stabilită data de 25 mai pentru rocada premierilor, aceasta nu va fi respectată pentru că e zi de sărbătoare – Înălțarea, schimbarea fiind ori înainte, ori după aceasta. Mai mult, sunt două pietre de moară pentru Coaliție la final de mai, început de iunie. Trimiterea cererii numărul trei de plată în cadrul PNRR, din care fac parte trei mari reforme, cea privind pensiile speciale, a întreprinderilor de stat, precum și a legislației penale, dar și îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR aferente trimestrului 2 pe 2023. Iar până la final de iunie ar trebui pregătită legea privind pensiile publice (pentru oamenii simpli) și o nouă lege a salarizării.