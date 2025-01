Crin Antonescu, la validarea candidaturii sale de către PNL: „Tot ce a făcut România bine este pus în discuție””

Crin Antonescu a subliniat la Consiliul Național al PNL că nu poate sta deoparte la o astfel de bătălie, explicând că în prezent „tot ce a făcut România bine este pus în discuție”.

„Au trecut 10 ani și astăzi sunt cumva din nou chemat să răspund aceleiași întrebări și răspunsul meu nu poate fi decât același.

Bătălia pentru viitorul unei întregi generații a fost deja descrisă. La o astfel de bătălie nu pot sta deoparte. Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau singurul care poate conduce această bătălie, dar nu am nicio scuză să refuz, dacă dvs îmi cereți. Bătălia pe care urmează să o dăm este una pe care nu o bănuiam, pe care nu am putut să o prevenim.

Tot ce a făcut România bine este pus în discuție... când cine este în spatele domnului Călin Georgescu, simt că bătălia este aceeași de la început... Ce nu s-a făcut bine știm probabil toți. România, după 35 de ani, este o țară acolo unde îi este locul.

(...) de rezerviștii, de securiștii cei mai răi pe care i-am cunoscut în viața noastră. Sunt mulți și fac parte din acest popor. (...)

E o bătălie pentru mintea și sufletul compatrioților noștri, al tuturor... Este un moment de răscruce... președintele ales va putea garanta două aliniamente esențiale destinului României (...)

România are nevoie mai mult ca oricând să își consolideze pozițiile (...) Nu candidez pentru dumneavoastră, pentru PNL, pentru mine (...) fiecare om din sala asta, chiar și ziariștii, a făcut mai mult pentru România decât dl. Călin Georgescu.

(...) Este esențial ca președintele viitor al României să fie cu adevărat un lider. Oamenii simt liderii, oamenii urmează liderii. Națiunea nu are nevoie doar de un șef de stat. (...) să se simtă răspunzător pentru ce se întâmplă în țara asta, chiar dacă nu stă în puterea lui

(...) Nu voi fi un președinte comod”.

Știre în curs de actualizare