Crin Antonescu, despre impactul trecutului său politic asupra candidaturii la prezidențiale: „Îmi asum fiecare decizie”

Răspunzând întrebării legate de posibilele efecte ale evenimentelor politice din trecut asupra campaniei sale, Crin Antonescu a subliniat că își asumă integral fiecare decizie luată, indiferent de cum va fi interpretată aceasta în prezent.

„Sunt un om care într-adevăr am petrecut 20-25 de ani în politică, din 1990, pe diferite trepte ale ierarhiei. Nimic, dar nimic din ceea ce am făcut, bine sau rău, corect sau greșit, depinde de cum interpretăm, nimic nu ascund. Totul îmi asum”, a declarat Crin Antonescu într-o intervenție la Digi24, precizând că nu are nimic de ascuns și că toate deciziile sale fac parte din identitatea sa politică.

Fostul lider al Partidului Național Liberal a menționat momente cheie din cariera sa, precum campania din 2009, constituirea Uniunii Sociale Liberale (USL) și evenimentul din 2012, când a susținut suspendarea președintelui Traian Băsescu. Antonescu a afirmat că își asumă „integral” aceste alegeri și că este pregătit să le apere, chiar și acum. „Mi le asum integral și sunt absolut în măsură să pledez și azi pentru fiecare dintre deciziile pe care le-am luat atunci”, a spus el.

În privința impactului pe care aceste decizii ar putea să-l aibă asupra campaniei sale prezidențiale, Antonescu a subliniat că, deși alegătorii vor judeca fiecare acțiune a sa, el se prezintă în fața lor cu „aceste lucruri în palmares”. „Sigur că aceste lucruri dau identitatea politică a unui om, dau profilul lui, și sigur că ele sunt judecate de exigențele alegătorilor. Cum vor judeca alegătorii, nu știu, dar eu sunt acesta cu aceste lucruri în palmares”, a explicat Antonescu.

În final, Crin Antonescu a subliniat că nu va reevalua alegerile sale din trecut, dar că experiența acumulată în timp l-a făcut să fie mai înțelept. „Nu e vorba de a reevalua deciziile mele, chiar dacă socotesc că unele au fost greșite. Este vorba de experiența pe care o acumulăm, de ceea ce mai vedem, de ceea ce mai aflăm, de ceea ce mai citim și de lucrurile la care medităm atunci când avem răgazul și disponibilitatea”, a încheiat Antonescu.