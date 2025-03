Crin Antonescu, despre amânarea Visa Waiver: „Nu noi suntem de vină, dar relația cu SUA trebuie reconstruită”

Amânarea temporară a introducerii României în Programul Visa Waiver a stârnit un val de reacții în spațiul public. Printre cei care au criticat situația se numără și candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.

Antonescu a subliniat că România nu poartă responsabilitatea acestei decizii, dar că relația cu SUA necesită o reconstrucție urgentă.

„Situaţia asta cred că e clară, nu e cauzată de noi. Noi am îndeplinit nişte criterii, s-au depus nişte eforturi, vechiul Guvern care e, în linii mari, acelaşi, premierul Ciolacu, au făcut ce trebuiau să facă şi, în sfârşit – ceea ce eu nu mai speram, să vă spun drept - am obţinut spre finalul administraţiei democrate, în fine, acceptarea. Dacă astăzi se întâmplă această suspendare, ea se întâmplă nu din cauza noastră, nu noi am greşit ceva. Ea se întâmplă din cauza unor reevaluări ale noii administraţii americane privitoare la politica de intrare în Statele Unite, de imigraţie şi aşa mai departe. Deci este o reevaluare a lor, noi nu avem altceva de făcut decât să aşteptăm, dar în contextul în care trebuie să reluăm mai repede relaţia cu Statele Unite care nu e suspendată, dar pare un pic întreruptă din mai multe motive”, a declarat Antonescu într-un interviu acordat pentru Observator News.

Crin Antonescu consideră că această situație este și o consecință a instabilității politice din România. El a subliniat că lipsa unui președinte ales afectează modul în care Washingtonul privește țara noastră.

„Trebuie să reluăm relația cu SUA, care pare puțin întreruptă. Puneți-vă în locul americanilor: au mari probleme și, când se uită la România, sigur că e natural să spună «stați puțin, să vedem cine conduce acolo». Americanii au mentalitatea că președintele e decisiv, nu guvernul”, a mai spus el.

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale nu este singurul politician care a împărtășit, în spațiul public, părerea sa privind anunțul SUA despre Visa Waiver. Candidatul independent Victor Ponta a declarat că, dacă va fi ales președintele României, va merge personal în Statele Unite pentru a discuta cu Donald Trump și echipa sa în vederea includerii României în programul Visa Waiver. Liderul AUR, George Simion, susține că România a fost suspendată din programul Visa Waiver, iar principalul responsabil pentru această situație ar fi Guvernul condus de Marcel Ciolacu.