Lasconi, despre desemnarea lui Crin Antonescu drept candidat comun la prezidențiale: „Dacă are potențial de creștere, sunt de acord. Lucrăm profesionist”

Președinta USR, Elena Lasconi, susține că fostul lider al PNL Crin Antonescu poate fi o variantă bună pentru a candida la alegerile prezidenţiale, dacă „se fac măsurători și are potențial de creștere”.

„Dacă s-au făcut măsurători și acest candidat are un potențial mare de creștere, sunt de acord. Lucrăm profesionist. Așa am făcut în campanie, zilnic am făcut măsurători, și tocmai de aceea am ajuns și în turul doi, care a fost anulat de către CCR, la comanda lui Klaus Iohannis”, a declarat Elena Lasconi.

Întrebată dacă ar vota un Guvern PSD-PNL, Elena Lasconi a răspuns retoric: „nu vi se pare un blestem?”.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, duminică, după discuțiile cu liderii PSD, PNL și UMR, că „aceste negocieri continuă”.

Iohannis a subliniat că, imediat după votarea președinților celor două camere ale Parlamentului, va putea face desemnarea pentru poziția de prim-ministru: „Sunt optimist că imediat după votarea președinților celor două camere, voi fi în situația să fac o desemnare pentru poziția de prim-ministru”, a declarat șeful statului.

Potrivit unor surse politice, Crin Antonescu este varianta comună agreată de PSD și PNL, pentru candidatura la prezidențiale.